Rieju intenta capejar el virus: Nova línia a fàbrica i confiança en el mercat dels països del nord

Un mes i mig amb la fàbrica aturada, ERTO per a 72 treballadors i sense rebre peces dels proveïdors. La pandèmia ha afectat de ple sectors com l'automoció, i empreses com la figuerenca Rieju intenten capejar-ne els efectes. El fabricant de motos ja ha reprès producció, habilitant això sí una segona línia de muntatge per garantir distàncies de seguretat entre la plantilla. Aquest 2020 havia de ser l'any en què es veiessin els esforços d'inversió, però el conseller delegat, Jordi Riera, ja es conforma si pot arribar a tancar-lo com l'anterior. Rieju preveu que les seves vendes al sud d'Europa arribin a caure fins a un 50% per la crisi, i confia en què la demanda als mercats del nord i els nous projectes que va engegar ajudin a compensar-ho.

Les mascaretes, les pantalles facials, l'hidrogel i els guants han passat a formar part del dia a dia de la fàbrica de Figueres. I per garantir que es mantenen les distàncies, s'ha hagut de crear una segona línia de muntatge. "Hem reprès producció amb una certa, relativa, normalitat", explica el conseller delegat de Rieju.

Arran de la pandèmia, i del confinament obligat pel coronavirus, el fabricant de motos gironí va aturar-se gairebé del tot. Perquè a l'estat d'alarma, s'hi va sumar també la manca de peces que havien d'arribar del nord d'Itàlia, una de les zones més afectades per la covid-19.

Rieju va presentar un ERTO de força major que va afectar la pràctica totalitat de la plantilla. En concret, 72 dels 76 treballadors. Tan sols va mantenir una estructura mínima per atendre peticions urgents de recanvis i transport.

Amb l'entrada en la desescalada, ara fa tres setmanes, l'empresa va poder aixecar l'ERTO. "Vulguis o no, l'expedient de força major ha estat una ajuda: tenir la gent aturada i haver de pagar nòmines, és un problema", admet Riera. Però les conseqüències econòmiques, hi seran. "Tot i que afortunadament teníem reserves i hem pogut tirar endavant, el coronavirus ens ha afectat moltíssim: hem estat un mes i mig sense facturar ni ingressar, i no el recuperarem", explica el conseller delegat.

Refer previsions

Ara, la pandèmia ha obligat Rieju a refer previsions. El fabricant de motos, que va tancar l'any facturant 25 milions d'euros (MEUR), confiava que aquest 2020 suposés "una empenta important". Sobretot, gràcies a l'esforç inversor fet en els darrers mesos.

Per una banda, Rieju havia guanyat un contracte per fer motos elèctriques per a Correus (que ja s'estan muntant a la fàbrica de Figueres). I per l'altra, just abans del confinament, l'empresa va anunciar la compra del negoci d'enduro de Torrot (que venia les motos sota la marca GasGas). L'operació, per valor d'uns 1,5 MEUR, ha suposat que Rieju ampliï gamma amb models de gran cilindrada (que bàsicament, seran per a exportació).

El coronavirus no ha aturat el projecte, però sí que l'ha endarrerit. "Prevèiem iniciar la producció just després de comprar la plataforma, però no va ser possible", diu el conseller delegat. Ara, amb la represa d'activitat, el que han fet ha estat donar prioritat als recanvis, i anar arrencant "mica en mica" el muntatge de motos de gran cilindrada (també, perquè hi ha peces que encara no els han arribat).

Aquest maig, Rieju ja ha fabricat 120 motos d'aquests models (que ara, ven amb la seva marca). Jordi Riera concreta que l'objectiu és arribar a fabricar-ne unes mil unitats anuals. De moment, aquest juny i juliol se'n preveuen produir un centenar més cada mes, i al setembre es volen treure dos models nous al mercat.

Un 50% menys de vendes

"Esperem que aquests nous projectes ens ajudin a compensar", diu el conseller delegat de Rieju. I és que el fabricant de motos gironí ja ha fet números sobre què pot suposar l'impacte de la pandèmia, i calcula que les vendes al sud d'Europa arribin a caure fins a un 50%. En concret, a Espanya, França i Itàlia.

"Segurament, aquests països patiran més la crisi, i les nostres motos no són un bé de primera necessitat", explica Jordi Riera. Sobretot, perquè molts dels seus models es destinen a joves d'uns 15 i 16 anys "que tenen el seu primer vehicle".

Per sortejar aquesta davallada, i poder compensar xifres, Rieju confia en els nous projectes que ha impulsat. Però també en les comandes procedents del nord d'Europa. "Afortunadament, aquí que és on hi tenim mercats importants, les vendes no han baixat, i esperem que continuï així durant l'estiu", explica el conseller delegat.

Proveïdors i canvi de normativa

"Esperem que, tot i la crisi pel coronavirus, amb una mica de sort, puguem tancar l'any com el passat", diu Riera. A la fàbrica de Figueres, la producció s'ha reprès al 100%. "Però no la productivitat", precisa el conseller delegat, perquè hi ha proveïdors –sobretot, els del nord d'Itàlia- que encara no s'han posat al dia.

A més, Riera explica que el coronavirus pot portar una altra conseqüència. A finals d'any hi haurà un canvi de normativa, i peces que fins ara es feien servir per a motors o tubs d'escapament ja no seran vàlides. Això pot suposar que el material que hi ha a magatzem ja no tingui sortida. "Els fabricants hem demanat a la Unió Europea que allargui la derogació, però estem a l'espera de resposta," diu el conseller delegat.

Amb més de 75 anys d'història, Rieju exporta el 85% de la seva producció a més de 40 països. L'any passat va fabricar 12.000 motos i aquest 2020, tot i la pandèmia, espera poder-se moure en una xifra similar. D'aquestes, un miler seran elèctriques.