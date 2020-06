Enginyers gironins alerten contra els xarlatans que ofereixen solucions miraculoses per eliminar el virus en locals

El Col·legi d'Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ha alertat que hi ha empreses "oportunistes" que s'aprofiten de l'alarma creada pel coronavirus per oferir solucions "miraculoses" que evitarien la propagació del virus a l'interior de locals i establiments. Expliquen que "una mala qualitat de l'aire" en llocs tancats pot ser "decisiva" en l'expansió del virus, però que actualment "no hi ha cap sistema capaç de garantir, sota criteris cientificotècnics oficials, un segell 'COVID FREE' per a establiments i activitats on hi hagi presència i rotació de persones en espais interiors". Per això, davant l'aparició d'aprofitats, el col·legi demana recórrer a experts i professionals a l'hora de revisar els equips.