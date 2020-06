Un 80% de les pimes preveu reduir plantilla d'aquí a finals d'any

Un 79,7% de les petites, mitjanes empreses i autònoms preveu reduir la plantilla d'aquí a final d'any, segons l'informe sobre 'l'Impacte econòmic de l'estat d'alarma derivat de la crisi de la covid-19 sobre les pimes i els autònoms de Catalunya' elaborat per PIMEC.

En concret, un 45,4% d'aquestes companyies s'ha plantejat un ajustament de caràcter permanent, una xifra que s'eleva fins al 70,6% d'empreses del sector primari i al 56,2% en hostaleria i restauració. En termes generals, pràcticament un 73% de les empreses han presentat un ERTO o tenen previst fer-ho més endavant. De fet, un 69,9% de les petites i mitjanes empreses té previst presentar un expedient per causes objectives un cop finalitzi l'estat d'alarma.

Les dades es desprenen d'una enquesta realitzada per la patronal entre el 20 i 24 de maig, sobre una base de 1.154 empreses. Amb relació als pròxims mesos, un 79,7% de les pimes i autònoms catalans preveu una reducció de l'ocupació. En concret, prop d'un terç de les empreses d'hostaleria i restauració calculen que necessitaran menys de la meitat de la plantilla actual. Un 45,4% de les empreses es planteja aquest ajustament de la plantilla amb caràcter permanent, especialment entre les pimes i autònoms de Tarragona i Barcelona, sense incloure Catalunya Central.



Un 64,7% d'empreses, amb ERTO

A conseqüència de la crisi del coronavirus, un 64,7% de les empreses ha presentat un ERTO, mentre que un 8,2% preveu fer-ho en els pròxims mesos. De fet, un 69,9% de les pimes que han presentat un ERTO per força major volen presentar-ne un altre per causa objectiva un cop finalitzi l'estat d'alarma. D'aquestes empreses, un 35,4% preveuen presentar-lo per uns mesos, mentre que un 34,5% pensen fer-ho fins a finals d'any.

Aquestes empreses no han manifestat tenir pensat fer una rebaixa salarial dels empleats. Tot i això, en els convenis col·lectius on s'estaven plantejant pròrrogues s'ha detectat una congelació salarial "donada la incertesa" del moment.

Davant aquest escenari, la patronal ha reclamat allargar els ERTO fins al 31 de desembre de 2020 o fins que les empreses tinguin un nivell d'activitat similar al d'abans de la pandèmia. "Seria bo que aquesta decisió no es digui dos dies abans de finalitzar el termini", ha afirmat el president de la patronal, Josep González, en la roda de premsa telemàtica.



Demanen flexibilitat

En referència a l'obligació de les empreses que han presentat un ERTO de mantenir la plantilla durant sis mesos, González ha reclamat més flexibilitat. "En aquesta situació d'inseguretat, demanar rigidesa pot portar a efectes molt contraproduents", ha advertit.

Per altra banda, només un 30,1% de les empreses que han presentat ERTO té constància que tots els treballadors hagin cobrat tot el que corresponia del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE, per les sigles en castellà). Davant aquesta situació, un 54,4% de les empreses han anticipat els diners als treballadors, mentre que un 15,1% ha contribuït de manera no monetària, a través de tiquets restaurants o aliments, per exemple.

El gerent de l'Àrea Institucional de PIMEC, Ángel Hermosilla, ha advertit que aquesta situació pot portar a una "problemàtica de conflictivitat" dins les empreses i fer-les entrar en un "bucle perniciós". Hermosilla ha recordat que les pimes i els autònoms continuen tenint un baix nivell d'activitat, que se suma als problemes de liquiditat i morositat i, ara, a la necessitat d'anticipar els diners als empleats.

"És la tempesta perfecta per tornar a endeutar encara més a les empreses", ha alertat. La patronal calcula que 9.600 pimes catalanes han anticipat diners a prop de 25.000 empleats.

Davant aquesta situació, PIMEC ha reclamat el "pagament immediat" de la prestació per desocupació, així com una "millora de la gestió". Per a això, la directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, Elena de la Campa, ha sol·licitat activar "amb la màxima urgència" un canal de comunicació del SEPE amb els professionals que gestionen els expedients per aclarir les incidències, així com un espai de consulta amb l'estat dels expedients presentats.

El president de la patronal, Josep González, ha demanat "celeritat" en la tramitació dels ERTO per part del SEPE i proposat que les entitats financeres donin un préstec, també avalat per l'Estat, a les persones afectades per aquesta situació. "Han fet una bona feina en avançar pensions per solucionar problemes de liquiditat i també es podria fer ara", ha assegurat.

En referència al nivell d'activitat de les pimes, la situació mostra una "lleugera millora" en comparació amb enquestes anteriors. Tot i això, un 41,3% de les empreses situa el nivell d'activitat per sota el 50% en comparació amb el mateix període de l'any passat i un 24,2% continua sense activitat.

A més, un 42,7% de les petites i mitjanes empreses i autònoms indica que pateix un escanyament en l'aprovisionament de materials i components, i set de cada deu companyies travessen problemes de tresoreria. Davant aquesta situació, un 13% de les pimes i autònoms s'ha plantejat tancar definitivament l'empresa per l'impacte de la covid-19.