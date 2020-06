La Diputació activa una plataforma de comerç en línia gratuïta

La Diputació de Girona ha activat una plataforma de comerç en línia gratuïta que està a disposició dels ajuntaments que es vulguin adherir i a la qual també es poden sumar els petits productors.

La iniciativa ha passat una prova pilot en les últimes setmanes que s'ha desenvolupat a Figueres, Hostalric, Llagostera i Vidreres, amb resultats positius.

La Diputació ha explicat aquest divendres que l'objectiu és "incentivar el consum de proximitat" i que, des de la institució, es procedirà, després de la creació del servei, al manteniment de l'estructura informàtica i de comunicacions que necessita.

Altres ajuntaments de la província com el de Girona han apostat per altres plataformes similars de comerç en línia com a mesura contra la crisi en el sector per la pandèmia de coronavirus, encara que a partir d'iniciatives d'empreses de tecnologia.