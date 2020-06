Sánchez vol allargar els ERTOs fins al setembre

El Govern ja ha traslladat als agents socials un esborrany de reial decret llei –i un dels punts de l'ordre del dia del Consell de Ministres d'avui–, on es planteja estendre els expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTOs) vinculats al coronavirus fins que persisteixin les restriccions a l'activitat i, en tot cas, fins al 30 de setembre. A més, també retalla l'exempció de quotes per part de les empreses, que se situaran entre el 15% i el 60%, pels empleats que tornin a l'activitat. L'ampliació del termini dels ERTOs era una de les demandes sindicals i empresarials , tot i que demanaven allargar-los encara més, fins al 31 de desembre. De moment, la regulació actual dels ERTOs associats al covid-19 està vigent fins al 30 de juny. Així mateix, segons aquest esborrany, al qual ha tingut accés Europa Press, l'executiu mantindrà també fins al 30 de setembre la «prohibició» que va establir a l'acomiadament per causes objectives. A la pràctica, però, es considera un acomiadament improcedent que per l'empresari suposa encarir la indemnització a 33 dies per any treballat, comparat amb els 20 dies dels acomiadaments procedents.

Es proposa mantenir també fins al 30 de setembre la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, la qual cosa suposa de facto prorrogar aquests contractes encara que l'empresari volgués rescindir-los. Pel que fa als ERTOs, el text del Govern estableix que els de força major derivats de la Covid-19 mantindran la seva vigència mentre existeixin restriccions que limitin la plena activitat a les empreses. En tot cas, es precisa que la vigència d'aquests ERTOs finalitzarà el 30 de setembre.