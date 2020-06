El Govern aprova el fons de 16.000 milions i compensarà el País Basc i Navarra

El Consell de Ministres va aprovar ahir el repartiment del fons de 16.000 milions d'euros no reemborsable entre les comunitats autònomes i compensarà pel seu règim foral el País Basc i Navarra després d'excloure-les en l'últim tram de 5.000 milions.

Així ho va anunciar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en el qual es va donar llum verda als criteris per al repartiment d'aquest fons de 16.000 milions a les comunitats autònomes, i que es distribuirà en quatre trams. Segons va explicar Montero, l'últim tram serà de 5.000 milions, que aniran destinats a pal·liar els efectes de les autonomies per la caiguda d'ingressos. En aquest sentit, 4.200 milions d'aquest últim tram es distribuiran segons el pes de la recaptació dels anys 2017, 2018 i 2019 amb ajust de població.

D'aquesta manera, i tenint en compte el règim foral de tots dos territoris, el País Basc i Navarra tractaran bilateralment amb el Govern central la compensació que els correspon en termes de dèficit i deute. En canvi, sí que es beneficiaran de la resta de trams: els destinats a Sanitat i a Educació. «En aquest últim tram no hi participen les comunitats forals, que tenen un sistema tributari particular ja que recapten la pràctica totalitat dels impostos, així que són poc homologables en aquest tram a la resta de CCAA i per tant es decidirà en el marc de la Comissió Mixta la compensació que pertoqués en termes de dèficit i deute que s'acordessin en aquest òrgan», va precisar Montero en relació amb la fiscalitat del País Basc i Navarra.



Permet gastar el superàvit

D'altra banda, segons va informar Montero, el Govern permetrà a les comunitats autònomes que hagin generat superàvit durant el 2019 gastar-ho per finançar el dèficit del 2020. D'aquesta manera, el País Basc, Navarra i Canàries, que són les úniques comunitats amb un saldo positiu de l'any passat, podran gaudir d'aquesta mesura. L'executiu ha inclòs aquesta mesura del superàvit dins del decret del fons dels 16.000 milions d'euros. «El superàvit que les comunitats autònomes han registrat en 2019 poden utilitzar-lo per finançar aquest hipotètic dèficit de 2020», va explicar Montero.



9.000 milions en sanitat

Pel que fa al paquet per a Sanitat, el Govern dotarà un primer tram de 6.000 milions en el repartiment dels quals la població protegida equivalent pesarà el 35%, quan en la proposta inicial era el 20%. Aquest primer tram es pagarà al juliol.

Posteriorment, hi haurà una segona part de 3.000 milions, que s'abonarà al novembre, i en la qual el pes poblacional passarà del 40% al 45%. El fons per a educació serà de 2.000 milions i sorgeix d'una reorganització de la proposta inicial.

Montero va detallar que la població de 0-16 anys pesarà el 80% i el 20% restant, la de 17 a 24 anys. Aquest fons es pagarà al setembre. En relació amb el tercer tram, els 5.000 milions per compensar la caiguda d'ingressos, el Govern té previst transferir-los al desembre. La decisió del repartiment d'aquest fons es prendrà en el Consell Superior per a la Coordinació i Direcció de la Gestió Tributària, compartit pel Govern i les comunitats, a més de Ceuta i Melilla.