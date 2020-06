Interessants ofertes per trobar feina a Girona ràpidament

Comptables, operaris o tècnics poden trobar ocupació aquesta setmana gràcies a les ofertes de feina a Girona que destaquem en aquesta notícia.

Entre aquestes vacants destaquen 10 llocs per a instructors teòrics per a l'Escola de Pilots de Drons FLYING AND FLY .

LLACUNA ASSESSORS selecciona:

Comptable oficial a Lloret de Mar

Publicat: 2020.06.10 – 21:19

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Es busca especialista comptable. Es valorarà experiència en el sector

Expert comptable. Es valorarà experiència en el sector

GRUP OESIA

Grup Oesía dissenya i desenvolupa enginyeria aplicada a Seguretat i Defensa, i també a la societat civil, amb l'objectiu de proporcionar serveis i equips a l'avantguarda de la modernitat i la tecnologia.

Tots els productes i desenvolupaments de la divisió d'Enginyeria del Grup Oesía porten la marca de Tecnobit, amb la qual som punters en innovació des de fa més de 40 anys.

GRUP OESIA selecciona:

Backoffice província Girona (Parcial – Matins)

Publicat: 2020.06.15 – 17:05

– Contracte de durada determinada.

La persona que ocupi el lloc, es mourà entre les diferents seus del client ubicades a diferents localitats de la província de Girona: Banyoles, Figueres, Girona, Sils, Tossa de Mar i la Selva.

Horari: de dilluns a divendres de 9: 00h a 14: 00h.

Durant els 3 primers mesos farà de suport per a implantació de targetes SIM, ajuda amb la configuració de telèfon, entre d'altres.

Estaria de 2 a 3 dies a cada seu -això inclou desplaçaments- i posteriorment amb perfil administratiu per a inventaris sense estar ubicat en cap seu de client.

L'ajuda al transport s'inclou al salari.

Preferible amb experiència prèvia en sector telefonia mòbil, encara que no imprescindible.

Vehicle propi i carnet de conduir.

GRUP CTC

El nostre compromís és convertir-nos en un soci a llarg termini dels nostres clients, ajudant-los a augmentar la seva productivitat i la presència en el punt de venda, mitjançant solucions integrals i innovadores: aportem eficiència en els seus processos de negoci.

Grup CTC selecciona:

Implantador / implantadora de Vinils a Girona

Publicat: 2020.06.15 – 09:35

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

A Diana Solucions Comercials busquem un implantador / IMPANTADORA en ruta per a la instal·lació de diferents vinils en diferents òptiques de la zona de Catalunya. Imprescindible vehicle.

Funcions :

– Ruta i instal·lació diària dels vinils en les diferents òptiques.

– Informe de l'acció.

Dates:

– 26, 29, 30 de juny i 1 de juliol.

– Entre 6 i 8 hores diàries.

Salari:

– 7,28 bruts / hora.

– Pagament de quilometratge.

Requisits :

– Experiecia en implantacions.

– Persona dinàmica i polida.

– Smartphones amb dades per fer el report de l'acció.

CaTT Treball / Girona selecciona:

OPERARIS / ES CARNIS a Riudellots de la Selva

Publicat: 2020.06.15 – 17:45

– 3 vacants.

– Jornada intensiva – tarda.

– Salari 13.000 € – 15.000 € Brut / hora

CATT TREBALL / Olot selecciona:

Xofer C a Olot

Publicat: 2020.06.11 – 13:40

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – tarda.

CATT TREBALL / Vic selecciona:

TÈCNIC / A DE LABORATORI INC. IMMEDIATA a Girona

Publicat: 2020.06.11 – 13:24

– 5 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

FLYING AND FLY – Escola de Pilots de Drons selecciona:

INSTRUCTORS TEÒRICS a Girona

Publicat: 2020.06.16 – 07:29

– 10 vacants.

