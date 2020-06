L'activitat de les pimes gironines es recupera més ràpid que a Catalunya

El ritme per recuperar l'activitat per a les petites i mitjanes empreses està essent més àgil a la província de Girona que al conjunt de Catalunya. Segons es pot desprendre d'un estudi de la confederació patronal Pimec, el 43,5% de les pimes i autònoms gironins ja han superat el 50% de la seva activitat, mentre que la proporció que ha aconseguit sobrepassar aquest llindar a escala catalana és inferior, del 34,6%.

En aquest sentit, també són menys els que encara tenen la persiana baixada i que no han reprès de moment l'activitat. A la província, un 21,7% afirmen que en el moment de l'enquesta continuaven sense activitat, mentre que a Catalunya eren en aquell moment el 24,2%.

Segons van explicar, ahir, fonts de Pimec a Diari de Girona, la raó ve explicada pels diferents ritmes de desescalada entre les regions sanitàries, ja que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per exemple, on hi ha més concentració d'empreses, han anat avançant més lentament de fases i l'obertura de terrasses no va arribar fins al 25 de maig, amb la fase 1, mentre que a Girona ja s'havia assolit una setmana abans. Amb aquest context, prop de la meitat de les petites i mitjanes empreses de Girona (un 43%) preveu fer retallades permanents de plantilla arran de la crisi del coronavirus. De cara a la tornada a l'activitat, 67,8% de les empreses consultades a la província de Girona ha elaborat un Pla de Contingència. Pel que fa als testos PCR la majoria de pimes i autònoms de la província de Girona no té previst fer-ne als treballadors.



Manca d'aprovisionament

D'altra banda, els problemes amb l'aprovisionament continuen, si bé atenuats amb relació a finals de març i a l'abril. Amb tot, segons l'estudi de Pimec, un 44,3% de les petites i mitjanes empreses i autònoms de la província de Girona indiquen que pateixen un «escanyament en l'aprovisionament de materials».