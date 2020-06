La majoria de càmpings gironins preveu obrir aquest cap de setmana i estar a ple rendiment a principis de juliol

ACN Girona .- La majoria dels càmpings gironins reobrirà les portes a partir d'aquest divendres 19 de juny, aprofitant que tot Catalunya ja estarà en fase 3 i també que a partir de la setmana vinent es permetrà la mobilitat internacional. A més, els empresaris calculen que a partir del primer cap de setmana de juliol tots els establiments ja estaran a ple rendiment. Des de l'Associació de Càmpings de Girona han aprofitat la reobertura dels equipaments per impulsar la iniciativa 'WeCare' en què es pretén reforçar els protocols d'higiene i seguretat actuals. La campanya inclou assessorament personalitzat per tal de resoldre dubtes sobre l'aplicació dels protocols. De moment, ja hi ha establiments d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la campanya.

Els càmpings gironins es preparen per a la reobertura. Aquest divendres 19 de juny la majoria d'ells tornaran a aixecar la persiana després del tancament obligat durant el confinament. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha detallat que "es instal·lacions estan preparades, amb totes les mesures d'higiene". Per això, els empresaris aprofitaran que aquest cap de setmana ja hi haurà mobilitat per tot el territori català per a la seva reobertura. A més, a partir de dilluns s'aixecaran les restriccions de mobilitat internacional i per això esperen poder començar a rebre els primers campistes estrangers.

Malgrat tot, Gotanegra ha reiterat que "l'anunci d'avançar la reobertura de fronteres" per part del govern espanyol "ha arribat tard". El president ha recordat que el mercat internacional "no s'organitza les seves vacances amb set dies d'antelació".

Per altra banda, des de l'Associació han garantit que a partir del primer cap de setmana de juliol tots els càmpings gironins preveuen estar a ple rendiment. Amb això el sector campista iniciarà amb retard una temporada atípica amb aforaments restringits i mesures higièniques extraordinàries.

Amb l'objectiu de reforçar el conjunt de mesures aprovat per les autoritats sanitàries, l'Associació de Càmpings de Girona ha impulsat la campanya 'WeCare'. Es tracta d'un servei d'assessorament personalitzat que rep cada establiment que ho sol·liciti. A més, també ofereixen atenció contínua per tal de resoldre qualsevol dubte que els empresaris tinguin a l'hora d'aplicar les mesures sanitàries. De moment, ja hi ha 75 establiments que han utilitzat el servei i també hi ha càmpings d'arreu de Catalunya que s'hi han interessat.

Els tècnics de l'Associació faciliten documentació, senyalització, i informació de les mesures d'higiene que cal implantar. També es facilitaran als empleats, sobretot recepcionistes, cambres i personal de l'equip d'animació, mascaretes corporatives reutilitzables de microfibra homologada FFP2.

L'entitat ha tancat un acord amb l'ANWB, el Reial Automòbil Club Holandès, una prestigiosa associació neerlandesa dedicada a la mobilitat, el turisme i l'oci en l'àmbit europeu, per difondre la iniciativa en aquell país a través de vídeos. També s'ha traduït a cinc idiomes per fer arribar la iniciativa a campistes de tota Europa.