Podré fer teletreball després de l'estat d'alarma?

El Govern va aprovar al març una sèrie de mesures urgents i extraordinàries per fer front a les conseqüències derivades de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus. Entre elles, l'Executiu de Pedro Sánchez va donar prioritat al teletreball com a mesura de flexibilització en les empreses, com va recollir el Reial decret llei del 17 de març.

Després, el Consell de Ministres del 21 d'abril va prorrogar dos mesos més el treball a distància com a mètode preferent a l'haver demostrat ser una mesura eficaç per fer front a la propagació del coronavirus.

No obstant això, una vegada que decaigui l'estat d'alarma el proper 21 de juny i Espanya abast l'anomenada "nova normalitat", molts treballadors es pregunten si les seves empreses poden obligar-los a deixar el teletreball i anar a l'oficina. Dit d'una altra manera, tenen les companyies l'obligació de mantenir el treball a distància?

A la 'nova normalitat', aquesta modalitat serà voluntària i, novament, amb caràcter preferent. El Reial decret llei 15/2020 de el passat 21 d'abril es refereix així al caràcter preferent del teletreball: "S'establiran sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, i l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat".

Per tant, no hi ha obligació per part de l'empresa, sinó un caràcter preferent.



Quatre dies de teletreball per alguns funcionaris

Els funcionaris de l'Administració General de l'Estat també teletreballaran un cop finalitzi l'estat d'alarma i s'aconsegueixi la 'nova normalitat'. Podran acollir-se a aquesta modalitat fins a un màxim de quatre dies, segons l'acord assolit aquest dimecres entre el sindicat CSIF i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

La resolució, que entrarà en vigor a partir del pròxim dia 21 de juny, es mantindrà fins que es determini la fi de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En concret, l'acord contempla quatre dies de treball no presencial i un de presencial per a aquells funcionaris que tinguin a càrrec seu fills fins als 14 anys, que tinguin cura de persones dependents, així com aquells amb patologies considerades de risc. La resta podrà teletreballar un dia a la setmana com a mínim.

La futura regulació del teletreball es començarà a negociar al juliol amb l'equip de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.

