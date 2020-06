Les exportacions gironines cauen més d'un 23% a l'abril per l'efecte de la pandèmia

Les exportacions gironines han caigut un 23,7% a l'abril per l'efecte de la pandèmia. El coronavirus ha passat factura al sector exterior, coincidint també amb el mes en què el confinament va intensificar-se. En concret, a l'abril, les empreses gironines van exportar productes per valor de 390,7 MEUR. Si es passa la lupa per sectors, però, mentre l'agroalimentari encara manté números verds -a l'abril, va fer un 3,4% més d'exportacions- el segon en importància de la demarcació, el químic, es desploma. Perquè les seves vendes a l'exterior cauen fins a un 26,2%. L'efecte del coronavirus, de retruc, frena el bon inici d'any que havien tingut les exportacions gironines i fa que l'acumulat del 2020 (1.854,4 MEUR) s'equipari amb el del 2019.