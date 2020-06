«La situació viscuda ha estat imprevisible i plena d'incerteses»

Brucs Casa: de botiga centenària a Sant Feliu de Guíxols a empresa amb caràcter familiar que es dedica a nivell internacional a la decoració i projectes de mobiliari d'hotels, restaurants i exteriors.

Es comença a visualitzar una mica de llum al final del túnel?

La veritat és que més que llum al final del túnel podríem dir que el túnel ha deixat de ser completament fosc, no crec que sigui la llum del final, però han encès les llums. La situació viscuda ha estat molt inesperada i imprevisible i plena d'incerteses. De cop ens vam trobar tancats i sense poder dur a terme la nostra activitat per un període sense determinar. Ara almenys ja sabem termi-nis, però ara ens queda per saber com es reactivarà tota l'activitat i si haurà estat una parada tem-poral o si hi hauran efectes secundaris més a llarg termini com és el que es pot preveure però ningú sap l'abast dels mateixos encara.

Quin impacte ha tingut la crisi sanitària i econòmica en el seu negoci?

L'impacte ha estat gran i a hores d'ara ens és impossible valorar el seu abast. Hem estat gairebé un més i mig sense facturació, on tot i que nosaltres hem intentat estar operatius, els clients tenien els establiments tancats o el transport no feia les rutes (el transport de mobles estava "prohibit"), per tant gestionàvem comandes però no les podíem entregar i per tant tampoc cobrar. A partir del maig hem anat tornant gradualment a la normalitat però de moment no s'ha recuperat rés del perdut que és molt. A part encara estem pendents de si es podran celebrar les fires tant nacionals com interna-cionals de la temporada d'hivern, cosa que fa impossible quantificar l'impacte real, però serà im-portant a nivell econòmic. També exportem gairebé el 60% de la nostre facturació, i la situació a cada un dels països és diferent i fa més complex la anàlisis de quin serà l'impacte.

Com han adaptat la seva manera de treballar?

Segurament aquest ha estat el desafiament més gran, doncs des de l'inici hem intentat apostar per mantenir tots els llocs de treball i els salaris dels nostres treballadors, i per això vam tenir que començar a jugar amb els horaris, vacances, adaptar-nos ràpidament al teletreball, fer horaris per a evitar al màxim possible el contacte, proporcionar els equips de protecció individual als treballa-dors, tot una odissea. Per sort tenim proveïdors xinesos que ens han ajudat moltíssim en la obtenció de mascaretes i guants, fins i tot hem pogut fer alguna aportació a centres mèdics de la zona. A més la predisposició dels nostres treballadors ha estat molt bona i han col·laborat amb tot, cosa que vull aprofitar per agrair. Finalment ens hem vist obligats a fer una reducció de jornada i ara fem un horari intensiu, però actualment ja estem tots treballant de nou de forma presencial.

Quan podran participar novament en fires a l'exterior?

La nostra principal fira tenia lloc a París al setembre i s'ha cancel·lat aquesta darrera setmana. Ara mateix de les altres 2 fires previstes pel setembre no n'hi ha cap confirmada. De moment sembla que la primera que podrem fer serà al novembre. Les fires depenen de la regulació nacional de cada país, però a nivell general tothom està esperant al màxim a decidir. Per part nostre estem es-tudiant altres fires més "locals" on degut a haver-hi menys assistència de clients és més fàcil com-plir les normatives d'aforaments. Moltes fires estan apostant per la digitalització i ens haurem d'adaptar, però pel moment desconeixem com funcionaran aquestes fires en el nostre sector.

Vostès que es dediquen a la decoració en el sector del turisme, la restauració i l'hostaleria, com veu la recuperació d'aquests sectors?

Amb la reobertura dels establiments a Espanya estem podent entregar comandes que estaven programades per abans de Setmana Santa i que es van quedar paralitzats. Altres hotels han decidit no obrir fins al juliol i en altre països europeus encara estan tancats. El que més ens preocupa és la recuperació a llarg termini, doncs les inversions/reformes previstes més o menys tothom les acabarà de fer, el preocupant per nosaltres es veure si de cares a la propera temporada es fan noves in-versions i pel que anem parlant amb els hotelers serà complicat. El recent anunci d'obertura de fronteres i acceleració de les fases son bones notícies, però també es cert que molts hotels estan ofertant les seves habitacions a preus més baixos de moment i que per tant la rendibilitat serà més baixa i això afectarà clarament a les inversions/reformes pel proper estiu.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar aquesta situació actual?

Hem tingut la sort que aquesta crisis ha arribat en un moment on l'empresa estava amb uns bons ratis econòmics i ja en el primer moment vam demanar un préstec ICO al BBVA que se'ns va concedir de forma molt àgil i que ens ha tret molta pressió en aquests moments de incertesa. Sense aquesta ajuda la situació hagués estat molt més difícil de gestionar.

Què hem après si és que hem après alguna cosa d'aquesta crisi?

La veritat és que ens enduem com a positiu la capacitat d'adaptació que tenim com a societat, empresa, família, ... Tots als nostres nivells ens hem hagut d'adaptar a una situació molt complexa, on tot el preestablert ha saltat pels aires i tots ho hem sabut tirar endavant prou bé. Molts cops amb problemes molt més petits, per manca d'adaptació acabem generant situacions molts complexes de resoldre, i en aquest cas la resposta com a societat ha estat exemplar en la majoria de casos. Això és amb el que ens hauríem de quedar, doncs si sempre tinguéssim aquesta capacitat d'adaptació/comprensió tot seria més senzill. D'altra banda ens n'hem adonat de lo volàtil que és tot, doncs un petit virus ha amenaçat l'ordre establert, el treball de molt de temps i la viabilitat a nivell empresarial. Per tant a nivell de la nostra empresa ens fa reflexionar bastant sobre futures accions a fer, reflexions que sense aquesta situació d'emergència s'haguessin fet de forma més pausada, però tot s'ha accelerat.