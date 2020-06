Foment creu que si Sánchez no allarga els ERTOs tindrà «miopia política»

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, espera que el Govern espanyol accepti allargar els ERTOs de força major més enllà del 30 de juny després de l'acord al qual han arribat els sindicats i la patronal per demanar-ho conjuntament. En declaracions a SER Catalunya, el president de la patronal catalana ha assegurat que si l'executiu no ho accepta seria un cas de «miopia política» i ha defensat aquest acord perquè és un plantejament «raonable i realista». Per això, ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que sigui «sensible» i s'ha mostrat confiat en el seu «sí».