Obre un supermercat a Figueres amb el primer certificat de qualitat Halal de tot l'Estat

La ciutat de Figueres compta amb el primer supermercat amb el certificat Halal de tot l'estat espanyol. Es tracta de Halal Empordà, situat al polígon industrial Clos de Fires, on tots els productes són 100% Halal.

La certificació garanteix que tots els productes compten amb aquest distintiu de qualitat, fins i tot productes com ara espècies, farines, begudes o dolços a banda de la carn.

A més, tots els treballadors han d'estar formats en matèria halal per oferir el servei amb professionalitat i segons els criteris que marca la religió musulmana. Des del supermercat han reivindicat aquest segell de qualitat tot denunciant els fraus que es cometen en diversos productes que anunciaven un producte com a halal, quan no ho era.