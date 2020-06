Consultori legal: Crisi i reestructuració d'empreses degut a la pandèmia de la Covid-19

La pandèmia del coronavirus ha portat a milers d'empreses gironines a una caiguda d'ingressos inesperada i a la necessitat d'entrar en ERTO's. A hores d'ara ja se sap que el 70 % finalitzen per falta d'actius, i quasi el 90% van a liquidació. Els registradors mercantils diuen que el 7'5 % dels concursos que es presenten són viables. En molts casos l'empresari es troba massa sol davant de tantes dificultats, sobretot en els moments d'haver de prendre decisions dràstiques per intentar salvar-la. Davant d'aquesta situació fàcilment surten preguntes, dubtes i moltes qüestions a resoldre. Per exemple, quin pla d'emergència s'hauria d'aplicar a la meva empresa? Puc ajornar els impostos? Quina estratègia haig de fer servir per incrementar les vendes? Com redueixo costos?

Des de l'equip de Prat Sàbat Advocats resoldran tots els teus dubtes. Si vols fer-los arribar qualsevol pregunta relacionada amb aquestes qüestions derivades de la crisi ho pots fer a través d'aquest consultori de forma totalment anònima. Es poden enviar preguntes fins al 30 de juny i les respostes es publicaran a partir del 3 de juliol.