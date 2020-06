Aquest dijous acaba el termini per presentar declaracions de la renda a ingressar amb domiciliació bancària

Aquest dijous acaba el termini per presentar declaracions de la renda a ingressar amb domiciliació bancària

La data límit per presentar les declaracions de la Renda i Patrimoni 2019 amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària conclou aquest dijous, 25 de juny, mentre que dilluns dia 29 serà l'últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines, segons el calendari de l'Agència Tributària.

Els contribuents poden fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l'import del deute tributari resultant de la declaració de l'IRPF en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre de 2020, inclusivament.

En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte la campanya conclourà aquest dijous, 25 de juny. No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la mateixa podrà realitzar fins al 30 de juny.

El dilluns 29 de juny serà l'últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines i un dia més tard, el 30 de juny, finalitzarà el termini per presentar les declaracions, concloent així la Campanya de Renda i de Patrimoni 2019.

La crisi de la Covid-19 ha marcat la campanya de la Renda d'aquest any, de manera que l'atenció en oficines per confeccionar la Renda, prevista inicialment per al 13 de maig, es va endarrerir fins al 8 de juny, reduint-se a la meitat respecte a les campanyes d'altres anys i restringint-se a la vegada a la meitat els espais habitualment disponibles.

En tot cas, l'AEAT va decidir mantenir l'inici de la mateixa per considerar especialment importància preservar les dates previstes davant la crisi del coronavirus perquè els contribuents poguessin començar a rebre devolucions com més aviat millor, i tenint en compte que el 88% dels contribuents confecciona la seva declaració per Internet.

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2019 va començar el passat 1 d'abril per la presentació per Internet, i finalitzarà el dia 30 de juny, amb millores en l'app i una simplificació del sistema d'identificació.

Fins al passat 4 de juny, l'Agència Tributària havia retornat 4.994.000 d'euros a més de 7.790.000 de contribuents, fet que suposa un augment del 15,5% en import i del 9,7% en nombre.

L'Agència Tributària espera que la campanya d'aquest any compti amb 21.030.000 de declaracions, fet que suposa un augment de l'1,6% (335.000 més), de les quals 17.540.000 seran individuals (+3,2%) i 3.490.000 conjuntes (5,6%).

De les més de 20 milions de declaracions, 14.560.000 donaran dret a devolució, un 0,5% més, per un import de 10.686.000 d'euros, un 1,5% menys, mentre que 5.510.000 sortiran amb resultat a ingressar, un 3,1% més, per import de 12.798.000, un 6,7% més.