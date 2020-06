L'FMI empitjora gairebé cinc punts la previsió per al PIB espanyol amb una caiguda del 12,8% el 2020

El Fons Monetari Internacional (FMI) empitjora encara més les previsions per a l'economia espanyola. L'organisme preveu que el PIB espanyol caigui un 12,8% aquest any, gairebé cinc punts més que els càlculs que tenia a l'abril. Espanya és, juntament amb Itàlia, l'estat de la Unió Europea amb una caiguda del PIB més forta com a conseqüència de la crisi per la covid-19. En ambdós casos, l'organisme preveu un repunt de l'economia del 6,3% per al 2021, el que suposa dos punts de creixement per sobre del previst a l'abril per a Espanya.

La covid-19 també dispararà més de l'esperat el dèficit i el deute. Pel que fa al dèficit, l'FMI preveu que arribi al 13,9%, mentre que el deute públic escalarà fins al 123,8% del PIB aquest any.

La previsió de 13,9% de dèficit el 2020 augmenta en més de quatre punts el previst per l'FMI a l'abril, mentre que el càlcul d'un deute públic del 123,8% del PIB per a aquest any incrementa en més de 10 punts l'esperat a l'abril.

Així, la covid-19 dispara, segons l'FMI, el dèficit més d'11 punts per sobre respecte al 2019, quan Espanya va tancar l'any amb un 2,8% de dèficit. Segons la previsió de l'organisme, Espanya reduirà fins al 8,3% el dèficit el 2021, més d'un punt i mig per sobre del que preveia a l'abril.

Pel que fa al deute públic, la previsió d'un deute del 123,8% aquest any augmenta la xifra en més de 28 punts respecte al 2019, any en què el deute públic espanyol es va tancar en el 95,5% del PIB. L'organisme calcula que el 2021 el deute seguirà augmentant fins al 124,1% del PIB.



L'economia de l'eurozona s'enfonsa un 10,2% el 2020

Les previsions del juny de l'FMI revisen de manera general a la baixa els càlculs que l'organisme presentava a l'abril per a aquest any, però apunten a un major creixement en alguns casos per al 2021. Segons les noves estimacions, l'economia de l'eurozona caurà un 10,2% el 2020 –més de dos punts i mig més que a l'abril- i repuntarà amb un 6% de creixement l'any que ve, una xifra que és de més d'un punt superior a les previsions de l'abril.

Itàlia i Espanya són les economies europees més perjudicades per la pandèmia, amb un enfonsament del PIB del 12,8% el 2020 i un repunt del 6,3% el 2021. Amb aquest creixement l'any que ve, el PIB espanyol i italià només recuperarà la meitat de la caiguda registrada aquest any.

França se situa en tercer lloc com a economia europea més colpejada per la pandèmia, amb una caiguda del PIB del 12,5% i un repunt del 7,3% el 2021. En el cas d'Alemanya, la caiguda del PIB és del 7,8% el 2020 amb un creixement del 5,4% el 2021.



L'economia mundial cau un 4,9%

Pel que fa a l'economia global, l'organisme preveu un enfonsament del PIB del 4,9% aquest any, gairebé dos punts més respecte a l'abril. En el 2021, l'organisme preveu un creixement del 5,4%, quatre dècimes menys que a l'abril.

Segons l'FMI, el PIB de les economies avançades caurà un 8% el 2020 –gairebé dos punts més que a la previsió de l'abril- i repuntarà amb un creixement del 4,8% el 2021. El Regne Unit registra una forta caiguda el 2020, amb un enfonsament del PIB del 10,2%, mentre que l'economia dels Estats Units caurà un 8% aquest any i la del Japó un 5,8%.

En el cas de les economies en desenvolupament, la caiguda del PIB és del 3% aquest any, amb una recuperació del 5,9% el 2021. La previsió per a la Xina és d'un creixement d'un 1% per a aquest any i del 8,2% per al 2021.

En l'informe sobre les previsions econòmiques, l'FMI revisa generalment a la baixa els seus càlculs respecte als de l'abril. Segons apunta el document, la pandèmia ha tingut un "efecte negatiu" més important "del previst" i la recuperació serà "més gradual" del que s'anticipava.

A més, com ja va passar amb les previsions de l'abril, l'FMI avisa que les projeccions tenen un "nivell d'incertesa molt més alt del que és habitual".