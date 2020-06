El govern espanyol pacta amb els autònoms allargar les ajudes més enllà del 30 de juny

El Ministeri de Seguretat Social i les organitzacions d'autònoms (ATA, UPTA i UATAE) han pactat substituir la prestació extraordinària per cessament d'activitat a partir del 30 de juny per una nova ajuda amb condicions més flexibles i amb la possibilitat de compatibilitzar-la amb l'activitat fins al 30 de setembre. En concret, l'acord preveu que es podrà accedir a l'ajuda encara que es mantingui l'activitat amb la condició que ja contemplava la prestació extraordinària: que la facturació hagi caigut –entre juliol i setembre- un 75% respecte del mateix període de l'any passat. En canvi i com a novetat, estableix que els ingressos del perceptors hauran d'estar per sota de l'1,75 del salari mínim interprofessional (uns 1.662 euros).

D'altra banda, l'acord inclou, segons els sindicats, que es podran acollir a la nova ajuda aquells que rebessin la extraordinària. Els beneficiaris de l'ajut extraordinari, a més, tindran exempcions en les quotes de la Seguretat Socials durant tres mesos més. En concret, el mes de juliol serà del 100%, a l'agost del 50% i al setembre del 25%.



Subsidi per autònoms de temporada

D'altra banda, es posarà en marxa un nou subsidi per a autònoms de temporada, que havien quedat fora de les ajudes. La prestació podria tenir una durada de 4 mesos, de juliol a octubre, suposarà el 70% de la base reguladora –un mínim de 661 euros al mes- i per a rebre-la caldrà acreditar l'activitat d'autònom de temporada en els darrers dos anys. Els que rebin aquesta prestació, però, no podran treballar però rebran aquest subsidi.



Les cotitzacions dels treballadors

Els sindicats alerten que és el que s'ha acordat amb l'executiu però que el document final –que s'aprovarà previsiblement demà en Consell de Ministres extraordinari- pot patir canvis. També detallen que no se sap què passarà amb les cotitzacions de les persones que s'acullin a aquesta prestació. I és que, segons expliquen, la previsió és que vagi en "detriment" del treballador i que es traurà de l'acumulat que hagi cotitzat.



La "satisfacció" del govern espanyol

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat que l'acord és un motiu de "satisfacció" i que és el primer pas cap a una nova "etapa", la de la nova normalitat. "Està justificat que determinats autònoms mantinguin ajudes que els permetin superar la situació i permetre que progressivament es vagi normalitzant", ha afirmat.

Durant una roda de premsa conjunta, Escrivá ha explicat que les mesures s'integraran en un decret llei que aprovarà el proper Consell de Ministres i ha celebrat que s'hagi pogut elaborar amb les aportacions del sector.



Satisfacció entre els representants del sector

Per la seva banda, el president de l'ATA, Lorenzo Amor, ha afirmat que es tracta d'un pas "fonamental" per a la protecció dels autònoms, sobretot, ha dit, per als que "pitjor ho estan passant". En aquest sentit, ha recordat que hi ha un 10% de treballadors encara no han pogut reiniciar la seva activitat i que això servirà perquè els que tinguin menys facturació, una caiguda de l'activitat o bé no la puguin exercís, tinguin ajudes.

"És el primer acord que els autònoms firmem amb aquest govern i espero i confio que no sigui l'últim", ha dit.

El secretari general de l'UPTA, Eduardo Abad, per la seva banda, ha assegurat que "avui és un dia important per als 1,4 milions d'autònoms que han vist com la pandèmia pràcticament se'ls enduia per davant". "Ara podem dir que s'esfumen les incerteses de milers d'autònoms", ha afegit.

Abad també ha insistit en el pas que suposa la prestació –en forma de subsidi- per als autònoms de temporada. "Calia obrir un mecanisme que pogués revertir l'absoluta indigència econòmica que estan passant", ha dit. "Ara tindran un baló d'oxigen", ha insistit. "Aquest acord és un exemple clar del que hi ha d'haver entre l'administració i els agents socials", ha afegit.

Per la seva banda, la secretària general de la UATAE, María José Landáburu, ha afirmat que durant la pandèmia tothom ha après "molt". Entre d'altres coses, "la importància del diàleg". En aquest sentit, ha dit que és un primer pas però que cal seguir treballant. "És un magnífic punt de partida i jo també espero que no sigui l'únic", ha remarcat.