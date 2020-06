Ofertes de feina a Girona: empreses busquen assessors, operaris i tècnics

La creació d'ocupació és fonamental en aquests moments, el país torna a posar-se en marxa i són moltes les persones que estan buscant feina. És a tots ells a qui va dirigit aquest article en el qual recopilem les ofertes de feina a Girona , a les quals pots optar a hores d'ara.

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona:

AREA MANAGER JUNIOR a Torroella de Montgrí

Publicat: 2020.06.17 – 18:10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut

A IMAN som conscients que el valor diferencial d'una companyia són les persones que la conformen.

I és que a IMAN creiem en el talent, la formació i la motivació com a eix per a potenciar un equip capaç d'adaptar-se a les necessitats de mercat amb facilitat, flexibilitat i rapidesa.

En què consisteix la feina?

A IMAN Temporing estem buscant per al nostre client un/a ÀREA MANAGER JUNIOR per desenvolupar les següents tasques:

Prospecció de clients potencials en el territori geogràfic assignat.

Determinar formes estratègiques d'actuació.

Captació nous client (assistència a fires nacionals, BBDD, Cambres de comerç, etc.).

Coordinar la xarxa de representants externs de la zona.

Elaboració de pressupostos i ofertes.

Resolució d'incidències amb els clients durant el procés de producció de la comanda.

Preparació d'informes de visites.

Què oferim?

Estabilitat laboral, contractació estable.

Jornada completa de dilluns a divendres.

Salari (inicial 21.000-24.000 € / bruts any, als dos anys primes per objectius més regularització).

Incorporació immediata o a convenir.

Requisits Mínims:

Formació universitària: ADE, empresarials, etc..o similar.

Nivell d'Idiomes: Frances o anglès. Preferentment, FRANCÈS.

Valorable:

Es valorarà que el candidat / a tingui família per la zona d'Andalusia.

Residència a la comarca del BAIX EMPORDÀ (Girona).

Carnet de conduir i vehicle propi.

Inscripcions i més informació a oferta d'AREA MANAGER JUNIOR a Torroella de Montgrí

IAD ESPANYA

IAD és una xarxa immobiliària d'última generació. Un concepte innovador, on les persones es troben al centre de el model de negoci, IAD conquesta ràpidament per: la seva proximitat, professionalitat i eficàcia.

Actualment estem presents a França, Portugal, Itàlia i Espanya amb més de 8.000 mànagers.

IAD Espanya selecciona:

Assessor immobiliari (amb o sense experiència) a Girona

Publicat: 2020.06.18 – 15:45

– 10 vacants.

– Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari (amb o sense experiència) a Girona

GRUP CTC

El nostre compromís és convertir-nos en un soci a llarg termini dels nostres clients, ajudant-los a augmentar la seva productivitat i la presència en el punt de venda, mitjançant solucions integrals i innovadores: aportem eficiència en els seus processos de negoci.

Grup CTC selecciona:

Reposador / reponedora en ruta Maresme a Bisbal d'Empordà (La)

Publicat: 2020.06.23 – 18:05

– Contracte de durada determinada.

A Diana Solucions Comercials busquem un REPONEDOR / reponedora en ruta per a reposició en diferents poblacions. Les rutes es realitzaran per Sant Vicent de Montalt, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar i Calella, la Bisbal, Begur, Tamariu, Llafranc i Calella.

CONDICIONS:

– Inici aproximadament Dilluns 29 de juny fins 13 de setembre. 10 setmanes de treball aprox.

– Jornada parcial matins o tardes de dilluns a diumenge.

FUNCIONS:

– Ruta pels diferents supermercats i reposició dels productes.

– Rotar el producte segons data de caducitat.

– Fitxatge de la jornada laboral i report de l'acció a través d'una App.



SALARI:

– 7,28 bruts / hora

– 0,19 cnt / km

– Pagament extra per ús del propi telèfon.

REQUISITS:

– Vehicle propi.

– Smartphones amb dades.

– Experiència en reposició.

– Disponibilitat completa de dilluns a diumenge i fins a principis de setembre.

Inscripcions i més informació a oferta de Reposador / reponedora en ruta Maresme a Bisbal d'Empordà (La)

Responsable equip reposició en ruta a Torroella de Montgrí

Publicat: 2020.06.23 – 00:05

– Salari 18.000 € – 18.000 € Brut / mes

A Diana Solucions Comercials busquem un/a CAP de reposadors en ruta per les zones de BEGUR, LA BISBAL, CALELLA DE PALAFRUGELL, LLAFRANC, EMPURIABRAVA, LLANÇÀ, GUALTA, PORT DE LA SELVA, L'ESCALA, ROSES, L'ESTARTIT I TAMARIU.

FUNCIONS:

– Vigilància de l'assistència dels empleats en tots els seus horaris d'entrada a través d'una app.

-Atenció telefònica durant tota la jornada.

-Acompanyament als empleats per donar formació.

-Acompanyament als empleats per realitzar supervisió.

-Substitució dels empleats en cas d'absència.

CONDICIONS:

– 7.83 bruts / hora

– De el 29 de Juny fins al 13 de septiembe

– Jornada mensaula 86,6 hores

– 0,19 cnt / km

REQUISITS:

– Experiència en llocs amb personal a càrrec o cap d'equip.

– Experiència en reposició / gestor punt de venda.

– Vehicle propi (no serveix moto).

– Disponibilitat de dilluns a diumenge.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable equip reposició en ruta a Torroella de Montgrí

GRUP CRIT ESPANYA

Grup Crit és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals. Portem més de 50 anys a Europa, detectant talent i posant-lo a disposició d'empreses de tots els sectors.

Oferim tot el catàleg d'activitats de recursos humans: selecció, formació, treball temporal, externalització de serveis, consultoria de recursos humans i desenvolupament de carreres.

Els nostres consultors t'assessoraran sobre els millors passos per a continuar amb el teu desenvolupament professional.

Volem ser una peça clau per facilitar-te l'accés a les millors empreses i ofertes d'ocupació a nivell nacional.

Grup Crit Espanya selecciona:

Un / a Netejador / a Girona

Publicat: 2020.06.18 – 19:05

La delegació de CRIT ETT Granollers inicia procés de selecció per incorporar un / a netejador / a per un important client situat a Vilablareix (Girona).

Les funcions principals consistiran en la neteja i condicionament de les instal·lacions, com ara magatzem i oficines.

S'OFEREIX:

– Incorporació immediata.

– Contracte eventual.

– Jornada parcial a raó de 15 hores / setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres, en horari de 16.30 h. a 19.30 h.

– Salari 8,74 euros brut hora.

REQUISITS:

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

– Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per accedir a les instal·lacions.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a Netejador / a Girona a Girona

CATT TREBALL / Girona selecciona:

Mosso / a de magatzem a Girona

Publicat: 2020.06.17 – 13:41

– 3 vacants.

– Jornada parcial – indiferent.

– Salari 1.200 € – 1.300 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso / a de magatzem a Girona

Operari / a carni / a especialista en ganivet a Girona

Publicat: 2020.06.17 – 13:04

– 4 vacants.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 13.000 € – 15.000 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a carni / a especialista en ganivet a Girona

Tècnic / a de Laboratori a Amer

Publicat: 2020.06.17 – 00:37

– 3 vacants.

– Salari 18.000 € – 22.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / a de Laboratori a Amer