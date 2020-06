La CEOE creu que caldrà abordar la possibilitat d'una nova pròrroga dels ERTO al setembre

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha donat per fet aquest divendres que al setembre el govern espanyol i els agents socials hauran d'abordar la possibilitat d'una nova pròrroga dels ERTE. En declaracions a Onda Cero ha assegurat que al setembre tocarà "tornar a seure a la taula sobretot per protegir els llocs de treball, i la forma de protegir els llocs de treball és sobretot protegir les empreses que són les que els generaran". "Nosaltres parlem de desescalada per tornar a fer l'escalada, i quan arribi setembre veurem com funciona l'economia a l'últim trimestre". El Consell de Ministres aprova aquest divendres precisament l'acord entre els agents socials i el govern espanyol per fer la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre.

A aquesta mateixa entrevista Garamendi també ha advertit sobre la necessitat de regular adequadament el teletreball perquè criteris massa rígids el podrien convertir en "poc atractiu" per a les empreses. "En la qüestió del teletreball del que la gent no és conscient" és que "si he de contractar –parlo en general- i em posen unes condicions totalment impossibles on jo no pugui gestionar la meva plantilla, demà puc contractar a Portugal", ha dit. En aquest sentit ha recordat que "si la mateixa tasca que pot fer una persona a Espanya la pot fer a Brasil o Argentina una altra persona que estigui teletreballant, és que el món és global i la pròrpa digitalització és global".

