Els sindicats clamen per un acord que rescati persones, ocupacions i salaris

Els sindicats han sortit aquest dissabte al carrer en nombroses poblacions catalanes, igual que en la resta d'Espanya, per a reclamar que després de la paralització de l'economia pel coronavirus s'abandoni la crispació i s'aconsegueixi un acord que rescat a les persones, les ocupacions i els salaris.

Un dels punts que ha reunit més persones a Catalunya ha estat en la concentració unitària que els sindicats han convocat a Barcelona, on unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han unit, mantenint la distància de seguretat per a evitar el contagi del coronavirus, per a exigir també que l'Estat aboni les prestacions de l'atur a les persones que encara no les han cobrat.

En el manifest conjunt, els sindicats CCOO, UGT i USOC alerten que només se sortirà de la crisi si els partits no es deixen arrossegar per la "confrontació ni l'electoralisme".

"La crisi sanitària i econòmica més intensa que hem conegut en temps de pau no es pot abordar des de la dialèctica de la guerra. Ara la gent necessita treballar des de la concòrdia i allunyar-se de la crispació", sostenen.

A més, els sindicats avisen que no poden admetre que la Generalitat mantingui "paralitzats" els espais de diàleg amb els agents socials i que les taules de negociació col·lectiva de l'administració catalana siguin "una farsa", que no s'hagi acordat un pla per al retorn a les escoles ni per a gestionar les residències i que els serveis d'ocupació no s'hagin reforçat amb nous acords i més personal.

En declaracions als periodistes, el líder d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha subratllat que els sindicalistes han tornat avui als carrers per a demanar un gran acord que serveixi per a "salvar vides, salvar ocupacions i salvar empreses".

També es mobilitzen, segons Ros, per a exigir al Govern "de manera clara" que totes aquelles persones que tenen pendent encara cobrar la prestació de l'atur la percebin d'una vegada.

"No hi ha ni excuses ni argumentacions per a continuar permetent aquesta vergonya que fa que hi hagi persones que no han cobrat cap prestació d'atur durant mesos", ha exclamat.

En la mateixa línia, el líder de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha urgit als partits a aconseguir un pacte per a la reactivació econòmica. "És necessari tornar a reobrir les empreses per a protegir l'ocupació, estan en joc mig milió de treballadors que avui tenen suspès el seu contracte laboral gràcies als ERTE", ha advertit.

"Si no som capaços de reactivar l'economia, que l'hostaler, el petit restaurador, torni a pujar la persiana, estarà en risc la possibilitat de perdre milers de llocs de treball", ha alertat Pacheco.

A Barcelona, els participants han ocupat diversos trams de la Via Laietana, mantenint la distància de seguretat, amb la presència de diversos col·lectius que protestaven pels seus conflictes laborals, com Nissan o Alliance Healthcare.

A més de Barcelona, els sindicats han sortit al carrer en diverses poblacions catalanes, com les barcelonines de Cornellà, Granollers, Vic, Igualada, Vilafranca del Penedès, Terrassa i Mataró, així com a Girona, Lleida i Tarragona.

En el seu manifest, que a Barcelona ha llegit l'actriu Vicky Peña, els sindicats reivindiquen la necessitat d'un gran acord per a sortir de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, que va paralitzar l'activitat econòmica.

"Malgrat el sofriment, és necessari sortir de la crisi i tirar endavant. Ho hem de fer des de la reivindicació i el reconeixement al món del treball. Els treballs essencials van sostenir la societat quan gairebé tot es va detenir", apunta el manifest, que advoca per reforçar els serveis públics, "que són la garantia per a exercir els drets de ciutadania en igualtat".

En aquest sentit, denuncien les retallades en sanitat i insisteixen en la necessitat d'apostar de manera decidida pels serveis públics i per impulsar un acord que avanç cap a un nou model industrial, energètic, turístic, de mobilitat i de comerç, que sigui "més just per a les persones" i permeti que "ningú es quedi enrere".

"S'ha d'erradicar la vergonya del treball en les campanyes agrícoles que no garanteixen condicions de salut i habitatge mínimes. No es pot esperar a regularitzar a les persones immigrants per a garantir els drets humans. És de justícia tractar de manera digna a les persones que fan digna la vida d'altres persones", ressalta el manifest.