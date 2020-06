Protesta sindical per reclamar un pacte polític per a un nou model social i econòmic

Un centenar de persones es van concentrar ahir a les dotze del migdia a la plaça 1 d'Octubre per a reclamar un acord de govern en el marc de la crisi de la covid-19 amb l'objectiu d'evitar retallades com les viscudes en la darrera crisi econòmica. Sota el lema «Per unes vides dignes. Rescatem persones, treballs i salaris», diversos sindicats van cridar a la ciutadania unir-se a la protesta, que es va estendre per Jaume Primer a l'altura de la Subdelegació del Govern i va finalitzar pels volts de quarts d'una del migdia amb la lectura d'un manifest.

La convocatòria –realitzada pels sindicats CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i USOC– es va fer de manera simultània a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Mataró, Tarragona, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès. En tots aquests punts, els sindicats van reivindicar «un gran pacte per a un nou model social i econòmic, on les persones estiguin al centre de les decisions, perquè ningú quedi enrere, i vetlli per la qualitat de la nostra democràcia».

A Girona, l'encarregada de fer la lectura del manifest va ser la nova secretària territorial de CCOO, Belén López, que va insistir als polítics a «deixar de banda el discurs bèl·lic que hem escoltat durant aquesta pandèmia i anar a buscar un gran acord entre totes les formacions per tal d'afrontar aquesta crisi». Segons López, «cal que es facin propostes a curt termini per atendre a les situacions d'emergència i mesures a llarg termini que siguin mesures de transformació econòmiques i socials que permetin fer una reconstrucció amb diàleg social, que sigui efectiva i real». La sindicalista defensa que cal «enfortir» els serveis públics i recuperar aquells serveis que es van externalitzar: «No pot ser que la gestió de les residències estigui en mans privades. Cal reforçar els sectors públics i sobretot transformar el model i potenciar els sectors cabdals en l'economia que ens poden donar un canvi cap a un model més sostenible».

Pel que fa a la situació que afronta la província de Girona, López va explicar que els efectes de la crisi de la pandèmia «ja s'estan notant en el sector turístic». Per això, la sindicalista reclama «concreció» a les administracions per prevenir «drames socials en un sector que ja estava molt precaritzat abans de la COVID-19».

Concentracions múltiples

A Barcelona,els sindicats es van concentrar a la Via Laietana per reclamar un gran pacte «on les persones estiguin al centre de les decisions». També van reclamar la derogació de la reforma laboral i van exigir feines i salaris dignes. «La crisi econòmica, nosaltres no la pagarem», va advertir el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, durant els parlaments.

La concentració, amb 5.000 assistents segons els sindicats, es va dividir en quatre grups que es van repartir en diferents punts de Via Laietana. El primer grup, format per treballadors del sector industrial i agroalimentari, també va reclamar futur per a les plantes de Nissan a Catalunya. Els altres grups de persones, més petits, estaven formats per empleats del sector sanitari i de la dependència, el de la neteja i el del comerç i l'hostaleria. La concentració a Barcelona va formar part d'una convocatòria més àmplia que tindrà lloc arreu de l'Estat durant aquest cap de setmana.

A Lleida, on actualment s'està portant a terme la campanya de recollida de fruita, els sindicats també van criticar que s'incompleixen els protocols de seguretat per prevenir la COVID-19 al camp i van alertar de l'exposició a la que se sotmeten aquests treballadors.