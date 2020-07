Correos llança una oferta d'ocupació per 3.421 places després d'incorporar 4.005 efectius

Correos ha incorporat aquest dimecres a la seva plantilla un total de 4.005 nous treballadors fixos, els que van resultar seleccionats en el marc de l'últim procés de consolidació d'ocupació temporal convocat per l'empresa, segons ha informat la companyia.

Un cop resolta aquesta convocatòria d'ocupació, la societat postal pública posarà en marxa la ja anunciada selecció d'altres 3.421 treballadors, dels quals 2.000 seran per a consolidació de temporals i els 1.421 restants, noves incorporacions.

Pel que fa als 4.005 que aquest dimecres passen a formar part de la companyia, uns 2.618 seran per a llocs de carter. En concret, 1.896 exerciran tasques de repartiment urbà i serveis rurals motoritzats, i altres 722, de repartiment urbà i serveis rurals no motoritzats.

Així mateix, 725 nous treballadors ocuparan llocs d'agents de classificació, i els 662 restants desenvoluparan funcions d'atenció a client.

Aquests nous empleats són els que van aconseguir major puntuació d'entre els 166.000 que van participar en l'últim procés d'oferta pública d'ocupació que Correus va realitzar el passat mes de gener i de forma simultània en 29 localitats.

Correus ingressa nous treballadors en virtut de la taxa de reposició de personal que el Govern li autoritza i també de l'acord de consolidació d'ocupació temporal que va aconseguir amb els sindicats a la fi de 2018.

Així, la nova oferta d'ocupació que ara llança l'empresa constitueix una convocatòria conjunta que inclou els llocs corresponents a les taxes de reposició aprovades per a l'any 2019 (1.421 places), així com 2.000 llocs dels previstos en el pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020.

Correus selecciona els nous treballadors a través d'una primera prova, de caràcter eliminatori, que gira sobre matèries relacionades amb els productes, serveis i processos de treball de l'empresa pública. El procés es completa amb una fase de mèrits en què es valora l'experiència i la formació necessària per a l'adequat exercici de el lloc de treball.

La societat postal considera que l'alt nombre de participants en les seves ofertes d'ocupació reflecteix el "reconeixement de la marca Correus com ocupadora de qualitat i la seva valoració com una empresa atractiva per treballar, que ofereix oportunitats per aconseguir ocupació estable i desenvolupar una sòlida carrera professional ".