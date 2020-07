Les matriculacions d'automòbils cauen un 22,6% a Catalunya

Les matriculacions d'automòbils s'han recuperat lleugerament de l'aturada de l'activitat, segons la Federació Catalana d'Automoció (Fecavem). Després de registrar una davallada interanual del 97,7% i 73% a l'abril i al maig, respectivament, al juny s'han matriculat 12.028 vehicles, un 22,6% menys que en el mateix mes de l'any passat.

La recuperació de les motocicletes ha estat «la més significativa», amb 4.701 unitats i un augment del 13,9%. A l'abril, les matriculacions van caure un 96,4%, fins a 143 motocicletes, i al maig, un 54,2%, fins a 2.063. «Les dades posen en relleu les virtuts de la motocicleta per aquest postconfinament, atractiva per la mobilitat per la seva enorme polivalència», va assegurar ahir la patronal en un comunicat.

En el cas dels furgons i derivats, han registrat els impactes negatius més baixos respecte de l'any passat, d'un 4,8% en el cas dels furgons i d'un 9,3% en els derivats. La patronal explica que aquest segment està immers en un procés de renovació de la flota i valorat «l'esforç» del sector empresarial per afrontar els canvis, tot i la moratòria d'un any concebuda per complir amb les normes de la Zona de Baixes Emissions. Amb tot, Fecavem demana fer efectius «urgentment» els plans d'ajudes anunciats pel govern central perquè el sector pugui recuperar-se.

A Espanya, la caiguda d'automòbils ha estat un 36,7% durant el juny en comparació amb l'any passat, i un 73% menys va caure durant el maig. Segons dades de les associacionsde fabricants (Anfac), durant els primers sis mesos de l'any s'han matriculat un 50,9% menys d'automòbils que l'any passat.