PIMEC forma les pimes en la reducció de costos energètics

La patronal de la micro, petita i mitjana empresa PIMEC va oferir ahir una trobada digital dirigida a donar consells a les pimes de Girona per aconseguir una reducció dels costos energètics i va explicar les claus d'una bona gestió energètica. La conferència digital, amb el títol Oportunitats per reduir els costos energètics i que va tenir una durada d'una hora i mitja, estava dirigida a empreses del territori de Girona i tenia com a objectiu divulgar les accions prioritàries que es poden emprendre per aconseguir una reducció dels costos energètics i millorar la competitivitat de les empreses a través de la implantació de l'autoconsum i l'autosuficiència energètica i l'eficiència energètica.

El director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de la patronal, Joan Barfull, va dir que «és fonamental que les pimes valorin les diferents opcions en funció del retorn de la inversió, del seu consum energètic i de l'estalvi que poden aconseguir», ja que la reducció dels costos energètics «millora la competitivitat de les empreses i aporta valor afegit».

Davant els canvis legislatius en l'autoconsum elèctric establerts pel RD 244/2019 i amb relació a l'abaratiment del cost de les plaques fotovoltaiques i els avanços tecnològics, Joan Barfull va posar de manifest que l'empresa no pot fer una bona gestió energètica si no coneix amb detall els seus punts de consum ni té indicadors de mesura i control.



Eficiència energètica

D'altra banda, el director d'eficiència energètica de Factor Energia, Antoni Franquesa, va explicar als participants les accions prioritàries que es poden emprendre per aconseguir una reducció dels costos energètics a través de la implantació de l'autoconsum i l'autosuficiència energètica. «El màxim estalvi s'aconsegueix quan el consumidor pot adaptar al màxim el seu consum d'electricitat a les hores de Sol; la instal·lació de plaques fotovoltaiques és molt senzilla i és rendible i té bon retorn econòmic; cal que aprofitem els sostres de les nostres empreses per millorar el nostre cost energètic», va explicar.

En la seva intervenció, Antoni Franquesa va fer una introducció al concepte d'autoconsum i va explicar com funciona un sistema d'autoconsum fotovoltaic, així com els diferents incentius fiscals i la compensació d'excedents, tot afegint casos d'èxit a tall d'exemple. «Avui dia les bateries encara són cares i, a no ser que sigui una instal·lació aïllada o que existeixi alguna problemàtica concreta, aquesta inversió no s'amortitzaria en un temps raonable», va matisar després d'assegurar que «els panells fotovoltaics garanteixen 25 anys amb un rendiment del 80% i 12 anys al 90%».