Programa «Reactiva't» per donar impuls a les empreses en dificultats

La pandèmia del coronavirus ha portat a milers d'empreses gironines a una caiguda d'ingressos inesperada i a la necessitat d'entrar en ERTO's. Aquesta és una de les raons que ha donat peu al naixement del Clúster de dos despatxos gironins: El Grup Simon i Prat Sàbat Advocats que junts llancen el programa «Reactiva't» per donar suport a les empreses en moments d'enormes dificultats.

La preocupació d'aquest nou clúster «és que aquests milers d´empreses que han entrat en ERTO no acabin en concurs de creditors, doncs ja se sap que el 70 % finalitzen per falta de actius, i quasi el 90% van a liquidació». Els registradors Mercantils diuen que el 7'5 % dels concursos que es presenten son viables. Per aquest motiu, estan «convençuts que l´empresari encara té energia i il·lusió envers la seva empresa, però que en molts casos es troba massa sol davant de tantes dificultats, sobretot en els moments d'haver de prendre decisions dràstiques per intentar salvar-la».

El Clúster Grup Simon-Prat Sàbat aposta clarament «per acompanyar a l'empresari en aquests moments d'incertesa, a ajudar a descobrir quins són els motius de la situació per la qual travessa l'empresa i un cop tinguem el diagnòstic, sabrem si hi ha tractament per recuperar-la o no». En cas de trobar-hi solució, s'haurà d'aplicar un Pla d'Emergència i ajudar a prendre les decisions que siguin necessàries per tal de tornar a la viabilitat. «Desgraciadament, si hem arribat tard, i ja no es pot fer res, seguirem acompanyant a l'empresari per planificar de la millor manera possible el tancament de la seva empresa i sobretot, per protegir al màxim el seu patrimoni», segons han manifestat els seus responsables.

Per això es considera que «és molt important i urgent que les empreses afectades esgotin totes les possibilitats que encara tenen per superar aquesta situació crítica». En aquest sentit, es considera que hi ha moltes possibilitats i que, per exemple, es pot aconseguir reduir els costos al màxim, renegociar amb els creditors i proveïdors, arribar a un refinançament, reclamar a deutors solvents, buscar estratègies per incrementar les vendes, ajornar els impostos, buscar nous col·laboradors, socis i fins i tot nous accionistes... . Per això s'insisteix que hi ha «moltes eines que s'han d'aprofitar per intentar evitar entrar en concurs de creditors i l'empresari sol ho té molt difícil, però un equip de professionals ho pot fer més fàcil».

La situació que estem vivint és molt complicada i canviant, però la societat d'avui també ho és. «Per tant, l´empresari ha de ser ràpid i ha de prendre decisions de la mà de professionals d'àmplia experiència, per sentir-se més segur a l'hora de prendre decisions que ja sabem que no solen ser agradables, però que són transcendentals per salvar la seva empresa, que tant esforç li ha costat tirar endavant». El missatge de futur ha de ser positiu ja que totes les «previsions apunten a què en el futur, la supervivència del teixit empresarial passarà forçosament per acords, aliances, fusions i adquisicions entre empreses, per tal de ser més fortes i més segures. Ja no serà possible anar sols». Ara més que mai és el moment de fer «front comú i assegurar la supervivència de les empreses».

Una bona prova la tenim en la voluntat i decisió d'ajuntar sinergies dels dos despatxos professionals, amb llarga experiència i equips d'alt rendiment, disposats a ajudar al teixit empresarial i evitar el tancament i desaparició d'empreses. Aquesta és la resposta del Clúster Grup Simon – Prat Sàbat davant la situació actual, i no es descarta la incorporació d'altres despatxos en el programa «Reactiva't».