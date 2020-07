Les comarques gironines tanquen el juny amb un 46% més d'aturats que el 2019

El coronavirus continua fent estralls al mercat laboral de les comarques gironines i la demarcació tanca el juny amb més de 45.500 desocupats. Són un 1,81% menys en comparació amb el maig; en part, perquè l'avanç de la desescalada ha permès recuperar part de l'activitat. Però si es tira un any enrere, aquí la diferència de percentatges és esfereïdora, perquè l'atur ha arribat a pujar fins a un 46,7% respecte al juny del 2019. L'increment és, de fet, el més elevat de Catalunya en termes relatius. I el percentatge és prou esfereïdor per veure l'impacte que la pandèmia, i la hivernació de l'economia, han provocat damunt el mercat laboral gironí.

I això en un mes en què, tradicionalment, el sector turístic i l'hostaleria encapçalaven el gruix de contractacions. Precisament el sector serveis és novament el que concentra més desocupats (en concret, 33.315). Durant el mes de juny, han anat reobrint progressivament alguns allotjaments turístics –com ara apartaments i càmpings- però amb els hotels, la situació és dispar. Aquí, n'hi ha que ja han anat reobrint; però també d'altres, fins i tot situats al litoral, que encara es mantenen tancats.



Destrucció de llocs de treball

Al costat de les dades de l'atur, però, també n'hi ha unes altres que il·lustren l'impacte que el coronavirus està provocant damunt l'economia gironina. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix. Segons recull l'estadística del Ministeri, de mitjana el mes de maig va suposar un creixement d'afiliacions. En concret, les comarques gironines van sumar-ne 6.857 (un 2,23% més). Reflex, en part, de l'entrada en fase de represa, la fi de les restriccions en la mobilitat i la reobertura del sector de l'hostaleria. Bars, restaurants, hotels, comerços i altres negocis han contractat personal.

Però les xifres d'aquest juny no tenen res a veure amb les d'altres anys, en què el sector turístic i els contractes de temporada feien davallar l'atur. Ara, no només la xifra de desocupats s'ha disparat d'un any per l'altre (n'hi ha fins a 14.492 més), sinó que la patacada també hi ha estat en la destrucció de llocs de treball. Perquè en comparació amb el juny del 2010, hi ha un 8,74% menys d'afiliats a la Seguretat Social. I si aquest percentatge es trasllada en xifres, suposa 30.084 persones menys. És a dir, llocs de feina destruïts també per la covid-19 que no s'han recuperat.

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull que, amb la represa, la contractació ha continuat remuntant. En comparació amb el maig, durant aquest juny gairebé s'ha arribat a doblar el nombre de contractes signats. En concret, se n'han signat 19.499 (cosa que suposa 9.355 més dels que es van rubricar al maig). Però si la dada es compara amb la mateixa de l'any passat, aleshores en comptes d'un increment, allò que reflexa l'estadística és just el contrari. I és que, en comparació amb el juny del 2019, a comarques gironines s'han fet 12.940 contractes menys (cosa que representa un descens del 39,89%).

Si es passa la lupa pels gairebé 20.000 contactes que s'han signat al maig, 14.012 corresponen al sector serveis. A aquest, el segueix la indústria amb 3.850 contractes. Això sí, la temporalitat continua imperant (perquè ho són fins a 16.630 dels contractes que s'han signat).



Creix l'atur a Catalunya

En el cas de Catalunya, l'atur registrat ha pujat en 1.870 persones al juny, i ja hi ha 485.019 persones desocupades, una xifra que no s'assolia des de l'abril del 2016, quan n'hi havia 486.123. Segons les xifres proporcionades pel Ministeri de Treball, a més, l'atur d'aquest juny és un 35,76% més elevat que el del mateix mes de l'any passat. Malgrat això, l'atur creix a un ritme més moderat que en plena pandèmia, un 0,4% mensual entre maig i juny. A l'inici del confinament, l'atur va incrementar-se un 5,5% mensual al març, un 12,2% al maig i un 3,3% al maig.

Al conjunt d'Espanya, el mes de juny s'han apuntat a les llistes de l'atur 5.107 persones més, un increment lleuger del 0,13% respecte al maig, però que suposa una crescuda del 28,98% en comparació amb fa un any. En total, a Espanya hi ha 3.862.883 persones aturades, uns 847.197 més que en el mateix període del 2019. Hi ha deu comunitats autònomes amb menys aturats inscrits: Astúries, Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia.