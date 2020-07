El Govern aprovarà un fons de 10.000 euros per a empreses amb problemes

El Govern espanyol preveu aprovar aquest divendres un nou fons dotat amb 10.000 milions d'euros per ajudar les empreses viables amb problemes de solvència derivats de la crisi de la covid-19, al costat d'una nova línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de fins a 40.000 milions d'euros per impulsar el teixit productiu.

Al costat del nou fons, el Consell de Ministres extraordinari d'avui també contempla donar llum verda a un Pla Renove dotat amb 250 milions d'euros. El nou fons per ajudar les empreses s'articularà a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), adscrita al Ministeri d'Hisenda, amb la finalitat d'ajudar les companyies que siguin viables però on hagin sorgit problemes de solvència amb motiu de la covid-19.



Entrar en l'accionariat

Entre les opcions que estudia el Govern, i que es detallaran avui, no es descarta la possibilitat d'entrar a través de SEPI en l'accionariat d'alguna d'aquestes empreses de manera transitòria i per una durada determinada, la compra de deute o un altre instrument convertible en capital. No obstant això, el suport a la solvència per aquestes vies es produiria com a últim recurs i a petició de les mateixes empreses, encara que des de l'executiu van precisar que no cal entrar necessàriament en el capital de les empreses per assegurar la seva solvència.

Aquest fons de 10.000 milions d'euros s'enquadra en l'anunci realitzat ahir pel president del Govern, Pedro Sánchez, d'un nou paquet d'ajudes financeres de 50.000 milions d'euros per a empreses i autònoms.

Així, al fons de 10.000 milions d'euros per «rescatar» empreses viables se sumarà a una altra línia d'avals de l'ICO dotada amb 40.000 milions d'euros per a impulsar la inversió empresarial i que les entitats facilitin el finançament, principalment a pimes i autònoms, contribuint així al manteniment del teixit productiu en la nova fase de reactivació econòmica.

El 17 de març, el Govern va aprovar una línia d'avals de l'ICO de fins a 100.000 milions perquè les empreses poguessin afrontar els problemes de liquiditat derivats del covid. Sánchez va subratllar que s'han registrat 500.000 operacions –10.000 al dia– a través d'aquesta línia de garanties, que les empreses afectades per l'impacte econòmic de la covid-19 podien sol·licitar fins al 30 de setembre de manera exclusiva, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat el 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal el 17 de març de 2020.

A mitjan juny, el Govern de l'Estat va activar el cinquè i últim tram d'avals públics per a crèdits adreçats a empreses per un import de 15.500 milions d'euros, que completava el programa dotat amb 100.000 milions d'euros habilitat per a mantenir el teixit productiu.

D'altra banda, aquest dimecres, el Govern ha reassignat 28.000 milions d'euros en avals a través de l'ICO que no s'havien consumit, destinats principalment a autònoms i petites i mitjanes empreses, una vegada acabat el termini del 30 de juny.

De la xifra total de 100.000 milions d'euros aprovada per l'Executiu, aquesta part no havia estat consignada i aquest romanent ja s'ha reassignat entre les entitats en funció del consum que han realitzat en cada tram, amb la finalitat de continuar injectant liquiditat al teixit empresarial.

La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja havia obert la porta el maig passat a ampliar la liquiditat una vegada s'esgotessin els 100.000 milions previstos en les línies corresponents a l'Institut de Crèdit Oficial.

«Si fa falta major liquiditat per part de les empreses i el sector productiu, evidentment el Govern possibilitarà els mecanismes de liquiditat que permetin mantenir-se a flotació al nostre sector productiu i tenir el vigor amb el qual comencem aquest any 2020», va assenyalar en aquells moments Montero.

Precisament, fa tot just dos dies, el Banc d'Espanya va aconsellar al Govern estudiar la possibilitat d'estendre aquest programa, ja que es preveu que les empreses continuaran comptant amb dificultats per accedir al finançament si persisteix l'elevat nivell d'incertesa actual.