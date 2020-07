Sánchez veu «inevitable» apujar els impostos a les rendes altes

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que és «inevitable» l'aprovació d'una reforma fiscal que vagi compassada amb el creixement econòmic i que avanci en «justícia fiscal», que contemplarà una pujada de l'IRPF a les rendes altes, un augment del tipus de l'Impost de Societats per a les grans corporacions o una puja d'impostos especials i mediambientals, entre d'altres.

Per contra, el president va dir que creu que l'impost a grans fortunes proposat per Unides Podem podria ser un «fetitxe», per la qual cosa opta per apujar Patrimoni i altres gravàmens existents.

Així ho va indicar Sánchez en una entrevista a La Sexta, en la qual va afirmar que «sens dubte» cal recalibrar la cistella d'impostos, tal com ha recomanat aquesta setmana el Banc d'Espanya, ja que una vegada se superi la fase d'estímul per salvaguardar les rendes i el teixit productiu caldrà reduir el dèficit i el deute públic, i al mateix temps enfortir el sistema de benestar. «Hem resistit, ara toca entrar en una senda de recuperació de creixement, ocupació i cohesió», va emfatitzar Pedro Sánchez, tot subratllant que la resposta ha de ser «transformadora», incorporant la digitalització i la transició ecològica i passant per «enrobustir» l'estat del benestar, per Europa i per la protecció d'empreses i treballadors amb l'objectiu de reactivar l'economia.