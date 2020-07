«El turisme estranger tornarà; sap que aquí hi trobarà seguretat»

Jordi Cusí forma part d'una nissaga familiar que gestiona hotels a Roses des de fa més de 50 anys. Ja són quatre generacions de la mateixa família al capdavant i coneix perfectament el sector del turisme.



Primer de tot, com es presenta aquesta temporada turística tan irregular?

Com bé diu irregular. Un mes enrere érem força pessimistes, però quan van passant els dies el pessimisme es transforma en optimisme. La gent té ganes de sortir i desconnectar del seu entorn habitual; intentant oblidar els mesos que ens ha tocat viure. Però anem dia a dia, no podem fer previsions atès que moltes reserves són a l'últim moment, i fins i tot el mateix dia. Creiem que els mesos de juliol i agost seran relativament bons, ni molt menys com l'any passat o anys enrere, però treballarem.

Quines mesures han adoptat per garantir les condicions sanitàries?

Estem seguint tots els protocols marcats, tot el personal ha de portar mascareta. Les habitacions són desinfectades en profunditat cada dia, encara que no hi hagi el canvi de client. Tota la roba la rentem a 60º. A l'accés de tota zona comú, menjadors, ascensors, recepció... hem posat gel desinfectant a l'abast del client. A més del personal, els clients quan estan per dins dels hotels han de dur mascareta, ja que és impossible mantenir la distància de seguretat en tot moment. Els esmorzars ens hem hagut d'adaptar i passar del tipus buffet a un buffet assistit, el client no manipula res i ho fa el nostre personal.

Se salvarà la temporada amb el turisme nacional o encara pot arribar el turisme estranger?

Bé, nosaltres sempre hem treballat majoritàriament amb el turista francès, i aquest ens representava gairebé un 80% del total. Ara aquesta situació s'ha invertit i tenim molt de turista de proximitat, cosa que ens alegra moltíssim. La gent vol conèixer l'entorn proper, i s'adonen que no tot és sol i platja, estem al costat del Parc Natural del Cap de Creus, som la porta d'entrada pel sud; formem part dels Aiguamolls de l'Empordà, tenim el massís de l'Albera etc. A part d'una de les millors gastronomies mundials. Creiem que a mesura que es vagin reobrint fronteres el turisme estranger tornarà, sap que aquí hi trobarà seguretat a part d'un entorn immillorable.

Ens acostumarem tots plegats aquesta nova «normalitat»?

L'ésser humà s'ha adaptat gairebé sempre, i ens haurem d'acostumar a la mascareta i la higiene de mans; i evitar molts de contactes. Si tothom actua amb responsabilitat la "normalitat" ho seguirà essent. Nosaltres els hi recalquem molt al personal, i també al client estranger que per estrany que sembli no està tan habituat.

Ha rebut algun tipus d'ajuda durant la crisi?

Sí. Recordo que el cap de setmana que es va declarar l'estat d'alarma estàvem gestionant el personal, i quines necessitats econòmiques tindríem si s'allargava. El mateix dilluns a primera hora vam rebre la trucada de la Marta, del BBVA. Primer preguntant si estàvem tots bé, i segon: què necessiteu? Com la majoria hem hagut de requerir finançament, i tenir una entitat potent que et dona resposta i solucions ens ha facilitat aquest aspecte.

Com veu el futur. És optimista?

El futur és incert. Depenem sobretot dels possibles rebrots i la mida d'aquests. Esperem que no hi hagi un altre confinament, i que no es tanquin fronteres un altre cop. I que es trobi una vacuna, això donarà més seguretat a la gent a l'hora de desplaçar-se. Aquest 2020 serà molt atípic, però si no és el 21 serà el 22 la recuperació. Però arribarà.

Quina lliçó n'hauríem de treure de tot plegat?

Que som molt vulnerables. Creiem que ho podem controlar tot, i un virus ha aconseguit aturar l'activitat mundial. Hem d'estar sempre alerta i més ben preparats i organitzats.