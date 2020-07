Don Simón guanya la batalla judicial a Granini

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que la mercantil Eckes Granini Ibérica va interposar contra la sentència dictada el 2 d'octubre de 2017 per l'Audiència Provincial de Barcelona que va declarar enganyosa una campanya de publicitat difosa per Granini i que va ser denunciada per J. García Carrión.

En aquest anunci, la filial de la multinacional alemanya, amb seu a Barcelona, promocionava un nèctar de taronja, donant a entendre al consumidor que es tractava d'un suc de taronja natural.

La decisió judicial de l'Audiència de Barcelona va condemnar Granini al cessament de l'emissió de l'espot publicitari objecte de controvèrsia, així com a la difusió en tres cadenes de televisió nacionals d'una declaració en la qual la condemnada reconegués expressament la informació enganyosa publicitada i que el producte anunciat es tractava d'un nèctar i no un suc de taronja.

La decisió de Tribunal Suprem, amb data 24 de juny de 2020, que declara ferma la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona i condemna a Eckes Granini Ibèrica al pagament de les costes, posa fi a la via judicial en aquesta controvèrsia, tornant a donar la raó a l'empresa J. García Carrión.

En el text de la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, la Sala Civil del Suprem indica que "plantejat en els termes exposats, el recurs de cassació ha de ser admès, perquè incorre en la causa d'inadmissió de carència manifesta de fonament, perquè discorre al marge de la base fàctica i de la ràtio decidendi de la sentència recorreguda, atès que la recurrent òbvia el tribunal d'apel·lació no només té en compte l'omissió de la informaciónexigida pel RD 781/2013, sinó que pren en consideració que el joc de paraules utilitzat faria pensar a qualsevol consumidor mitjà que es tracta d'un suc de taronja, en comptes d'un nèctar de taronja".

No és la primera vegada que Granini és comminada a cessar d'emetre campanyes que infringeixen la normativa de publicitat. Recentment, i amb relació a una campanya anomenada "Granini 100% fruita" en què es promocionaven sucs elaborats a base de concentrat de fruites, l'Organisme independent d'Autoregulació publicitària (Autocontrol), mitjançant la resolució de 31 d'octubre de 2019 (confirmada per resolució de 5 de desembre del 2019), va instar Granini a la cessació de diferents anuncis emesos tant en televisió com en altres mitjans en considerar que la campanya era enganyosa per al consumidor en anunciar suc concentrat com si fos suc espremut.

Prèviament, Autocontrol, en resolució de 22 de març de 2010, confirmada posteriorment per la del 19 d'abril de 2010, va ordenar el cessament d'una altra campanya de Granini de l'any 2010 en què es promocionava suposadament un suc de taronja 100% natural i sense sucre afegit, quan en realitat es tractava d'un producte elaborat a base de concentrat.