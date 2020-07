Girona registra la caiguda del preu del lloguer més pronunciada de Catalunya

El preu dels habitatges de lloguer a les comarques gironines va caure un 4,2% durant el segon trimestre de 2020 respecte al mateix període de l'any passat. És la caiguda més pronunciada de Catalunya, que de mitjana va registrar una davallada del 0,9% durant els mesos de confinament per la crisi sanitària de la covid-19. Segons dades de l'empresa de consultoria i valoració Gesvalt, el cost mitjà per arrendar una llar a la província se situa en 9,3 euros per metre quadrat, una rebaixa que no aconsegueix desbancar la regió com la segona amb els habitatges més cars, per darrere dels 14,1 euros per metre quadrat de Barcelona.

A la capital catalana i a la resta de municipis de la seva província la pandèmia no ha fet baixar el cost de llogar un habitatge, al contrari: ha pujat un 0,2% de mitjana. Lleida segueix els passos de Girona, amb una caiguda del 2,2% i un preu de 6,8 euros per metre quadrat. A Tarragona, en canvi, el preu de l'habitatge de lloguer ha augmentat un 4,1%, fins a 7,5 euros per metre quadrat al mes.

El lloguer ha baixat amb ganes a Girona, però el valor dels habitatges ha aguantat força bé aquests mesos. De fet, és en terres gironines on millor ha aguantat percentualment. Gesvalt indica que a la província el preu de l'habitatge amb prou feines ha baixat un 2,9%, amb un cost per metre quadrat de 1.445 euros. La baixada detectada a Catalunya, del 3,5%, és la tercera més pronunciada d'una comunitat autònoma a l'Estat, per darrere de Múrcia i Galícia.

Lleida ha patit davallada del 8,1% fins a situar el preu final en 830 euros per metre quadrat. A Tarragona, el preu de l'habitatge ha caigut un 5,5%, fins a 1.160 euros el metre quadrat. Barcelona també ha experimentat un descens, d'un 3,4% i un 2,9% i amb un preu final de 1.877 euros per metre quadrat.



Tendència generalitzada

La davallada de preus a Catalunya respon a una tendència generalitzada a l'Estat per l'impacte de la crisi del coronavirus en el sector. Les comunitats amb una davallada més acusada han estat Múrcia i Galícia, amb descensos del 6,6% i el 4,4%, respectivament. Les comunitats que han mantingut el preu més estable han estat Aragó i les Illes Canàries, amb una caiguda del 0,9% en ambdós casos. En el lloguer, també s'ha produït una davallada generalitzada a l'Estat.

Pel que fa a l'activitat promotora, Gesvalt preveu una caiguda del nombre de certificacions i visats durant el segon i tercer trimestre de l'any per la paralització total de l'activitat durant les setmanes de l'estat d'alarma i la reducció de l'activitat en tots els sectors econòmics.

En paral·lel, les compravendes d'habitatges van caure un 47,1% a Catalunya durant el mes de maig amb relació al mateix període de l'any passat, segons el Col·legi de Registradors, mentre que la xifra d'hipoteques sobre habitatges va retrocedir un 26,5%.

Sobre el total de finques el descens de les compravendes es va accentuar un 53,4% i el d'hipoteques ho va fer en un 27,3%. Al conjunt d'Espanya, les compravendes totals han passat de les 94.000 de l'any passat a les poc més de 38.500 aquest 2020 (-59%), mentre que les operacions sobre habitatges van passar de superar les 46.000 a quedar per sota les 22.000 al maig (-53,8%). L'impacte sobre les hipoteques va ser més moderat i van baixar un 25,8% sobre les totals i un 24,8% sobre les d'habitatge.