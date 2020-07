USO denuncia davant Inspecció de Treball a Ryanair i la filial Lauda per

USO – Sector Aeri ha denunciat davant la Inspecció de Treball a Ryanair i la filial Lauda, que opera únicament a Palma, per "saltar-se" les normes de seguretat imposades per l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. USO considera que els treballadors d'ambdues companyies no tenen la protecció adequada, ja que l'empresa els proporciona una mascareta quirúrgica, no classificada pel govern espanyol com a EPI, per a jornades de dotze hores. Davant aquesta situació, el sindicat ha reclamat caretes de tipus FFP per als treballadors, que han d'estar en contacte amb centenars de passatgers i no poden mantenir les distàncies de seguretat.

A més, el sindicat ha assegurat que Ryanair no disposa de mascaretes de recanvi a bord, com aconsellen l'EASA i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties. Així, en cas que un passatger no porti careta, la perdi o se li trenqui, la companyia no pot donar una solució i convida als passatgers a tapar-se el nas i la boca amb mocadors, per exemple, segons el sindicat.

A més, l'EASA desaconsella explícitament oferir productes a l'avió, una recomanació que Ryanair i Lauda Motion "ignoren", segons el sindicat. "Semblen donar més prioritat a l'objectiu econòmic que a la seguretat de la plantilla i el passatge. Posen en risc no només la salut de les persones, sinó la recuperació econòmica sostinguda per fases d'acord amb les passes que es demanen des de Sanitat", ha lamentat el secretari general de la secció sindical d'USO a Ryanair, Gustavo Silva.

Així mateix, l'USO ha afirmat que les companyies aèries no respecten la recomanació de programar vols amb les mateixes tripulacions per no barrejar-les, no mesuren la temperatura als treballadors dues vegades al dia i no bloquegen el bany davanter per a ús exclusiu dels pilots i la tripulació. "Ryanair no posa en risc a dues o tres persones al voltant de qui no va protegit, que ja seria suficientment greu, sinó que posa en risc poblacions senceres", ha assegurat el responsable de Vol d'USO-Sector Aeri, Ernest Iglesias.