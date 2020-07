Multes de fins a 40.000 euros per a les empreses que incompleixin les normes de prevenció covid19

Les empreses que incompleixin les normes de prevenció de la covid-19 s'enfronten a multes de fins a 40.000 euros. El govern espanyol ha habilitat la Inspecció de Treball per vigilar la ventilació, la neteja i la desinfecció dels centres de treball, la distància de seguretat entre el personal, l'ús d'equips de protecció individual i la coincidència massiva de treballadors, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A més, les companyies també s'hauran d'assegurar que hi ha "aigua, sabó i gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides". Les sancions per aquests motius aniran dels 2.406 als 40.985 euros. La quantitat concreta l'establirà l'inspector segons el grau de l'incompliment.

A més, també es permetrà sancionar per aquests motius als treballadors dels cossos autonòmics que fan funcions de prevenció de riscos laborals.

Els sindicats de la Inspecció de Treball han assegurat que aquesta mesura es quedarà en "paper mullat" si no s'incrementen els efectius que té aquest cos. "No es pot protegir el que és públic sense donar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social mitjans", ha apuntat el Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social d'Espanya en un missatge a Twitter aquest dimecres. A l'Estat hi ha 1.050 funcionaris inspectors i subinspectors laborals.