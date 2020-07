John Hoffman: «Ja hem contractat el 80% de la superfície del Mobile 2021»

Gairebé mig any després de la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) del 2020, John Hoffman, conseller delegat de GSMA, l'entitat organitzadora, torna a Barcelona. Una persona tan acostumada a viatjar ha arribat a la capital catalana després d'haver de quedar-se a casa seva als EUA des del mes de març. «Desafortunadament teníem raó», afirma en preguntar-li sobre l'anul·lació de la fira de mòbils en una entrevista que publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona



Vist amb la perspectiva del temps com veu la decisió que van prendre?

Desafortunadament penso que el diagnòstic que vam fer continua sent actual i l'impacte de la propagació de la Covid-19 es va produir i s'està produint. Vam prendre la decisió correcta.

Però tenien informació que d'altres no tenien?

No. Simplement vam ser clarividents. Érem conscients que la nostra fortalesa més gran, ajuntar més de 100.000 persones de 200 països de tot el món, era una recepta per al desastre. Per la forma en què el virus es propagava... en els primers dies vam pensar que la recepta era dolenta. No vam tenir cap altra opció i vam prendre la decisió correcta.

Com han resolt els danys causats a expositors petits i mitjans?

Cada contracte té una clàusula de força major amb qüestions que ningú pot preveure i aquesta n'és una. No obstant, també admetem que el MWC és una inversió a llarg termini per als nostres socis i ells inverteixen en nosaltres. Immediatament després de la cancel·lació vam començar a treballar en un pla. El vam elaborar al març. Ens van dir que estàvem bojos mirant de vendre un esdeveniment per al març del 2021 en el moment més àlgid de la pandèmia. Però vam sentir que teníem l'obligació de parlar sobre el futur.

Com ho van fer?

A diversos nivells. Per als clients més grans vam desenvolupar un programa que els permetia recuperar 125% la seva inversió durant els pròxims tres anys si s'associaven amb nosaltres. Vam tenir un gran èxit. També vam reconèixer que algunes de les companyies més petites, els individuals, petites 'start-ups' que no van invertir gaire però sí molts dels seus recursos. En aquests casos els vam tornar els diners, els vam oferir fins a 5.000 euros de retorn immediat.

I més casos?

Als mitjans els vam donar una opció de recuperar fins a 150.000 euros o utilitzar-los per al futur. I he de dir que ens va emocionar la resposta. Hem venut el 80% de la superfície prevista del MWC 2021. Ens han confirmat el 75% dels 100 clients principals. És difícil de preveure més, però en el pitjor de la pandèmia vam sortir al mercat i vam dir: 'Tornarem. No garantim com serà perquè no sabem com serà el món'. Ens recolzem en els nostres associats i, en aquest cas, en els del sector de la salut, perquè ens ajudin a entendre i com organitzar un gran esdeveniment de la manera més segura possible.

Serà molt diferent l'edició del 2021?

Ja hem confirmat uns 1.500 expositors i habitualment en tenim uns 2.400, molts dels quals firmen la participació a la tardor. Però dels grans tenim una molt bona resposta fins ara.

Previsions?

És un món nou. No n'estem gaire segurs. A mesura que ens anem acostant a la data i que es vagin registrant més expositors tindrem una millor idea de quants seran i de quants visitants hi pot haver. Esperem que la comunitat global vingui a Barcelona a celebrar el MWC no només per discutir sobre el present i el passat. Seran com dues edicions en una i parlarem del futur i molts canvis, la intel·ligència artificial, el 'big data'... També hi ha molts impactes socials. La mobilitat ha tingut un rol molt important en aquesta pandèmia i la crisi sanitària a tot el món, com es desenvoluparà en el futur i què podem aprendre del passat la converteixen en una edició molt motivadora.

És, per tant, optimista?

Ho soc molt. No puc garantir que el MWC sigui exactament igual que era en el passat, però està bé, perquè els canvis són bons. Utilitzarem aquesta any per provar noves coses. Ens vam veure obligats a cancel·lar grans esdeveniments amb presència física per tot el món. La setmana passada, a Xangai, a la Xina, on també celebràvem un MWC, vam dur a terme el nostre primer programa virtual 'GSMA Trhive', i la reacció va ser molt positiva. No va ser perfecte però es van registrar 13.000 persones i hi va haver més d'1,5 milions de visualitzacions d'informació. L'interessant és que tradicionalment aquest és un esdeveniment visitat essencialment per ciutadans xinesos. I ara el 51% de locals i el 49% d'estrangers. En el que queda d'any volem continuar desenvolupant la fórmula virtual i aprendre, fer-ho millor, amb l'únic propòsit que tinguem un esdeveniment a Barcelona en persona i virtual que facin del MWC un millor producte per al món de la mobilitat.

Hi haurà una part virtual?

Sí. Volem que hi participi tothom, volem ser inclusius. Som una fira comercial, utilitzarem la tecnologia i trobarem la manera. Les persones tenen la necessitat del contacte físic, però és possible que no tothom pugui venir i trobarem la manera que hi participin. És difícil preveure com serà però segur que hi haurà una combinació de presència física i virtual. Avui, a més, tenim la capacitat de connectar les situacions anteriors, durant i després de la celebració de la fira, que és una cosa que mai abans vam poder fer. Creiem que en els pròxims sis mesos veurem què és el que necessita la gent i la indústria per ser efectius

El contracte s'ha allargat un any més a Barcelona. I després?

Ens ocuparem primer del 2021 (rialles). Cada any parlem d'aquest tema (segueixen les rialles). Tenim una molt bona associació amb la Mobile World Capital, amb la ciutat, amb Catalunya, amb Espanya, la Fira i és molt forta des del 2005. Estem molt orgullosos de com hem treballat conjuntament i com s'han gestionat les crisis...N'hem tingut unes quantes i les hem resolt bé. I espero que aquesta associació duri mentre sigui beneficiosa per a les dues parts com ho ha sigut fins ara.

Però, quan es pot començar a negociar sobre una possible pròrroga del contracte?

Probablement l'any que ve tinguem ja algunes converses. Les opcions són de 0 a 100 (rialles). Hem tingut un gran èxit treballant junts en el passat i preveig que continuarà en el futur.

Hi haurà novetats o canvis en l'edició del 2021?

Ho hem d'analitzar. Crec que tornarem a les coses bàsiques, tenim uns fonaments forts per consolidar i reforçar-los de cara al futur. Hem pres decisions sobre com celebrar un esdeveniment estable, fort, segur i totes les altres coses a partir d'aquests aspectes.

Hi ha alguna possibilitat que l'edició del 2021 tampoc se celebri?

Ningú pot preveure el que succeirà el març que ve, però s'estan produint molts avenços i esforços en matèria de vacunes i formes d'afrontar aquest virus, cosa que ens fa sentir bé, però reconeixent que no podem garantir res. El risc zero probablement és impossible en l'actualitat.

En tot cas la idea és que hi siguin tots els grans del sector a Barcelona?

Sí. Ja han firmat els contractes i tenen previst venir i recolzen el MWC 2021. Vam ser el primer gran esdeveniment a ser cancel·lat. Ara volem ser els primers a reobrir i demostrar al món que podem celebrar la fira de manera segura i en benefici de la societat.