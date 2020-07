Noel invertirà 25 milions d'euros en una nova planta a Olot i contractarà 150 treballadors

Noel comptarà amb una nova planta d'especejament a Olot amb una nova planta de més de 15.000 m2 a partir de l'any vinent. La nova planta servirà exclusivament per a l'activitat d'especejar la carn de porc, envasar-la i congelar-la. La producció de filetejats i elaborats es mantindran a la planta habitual, que aprofitarà per potenciar. De fet, el director general de l'empresa càrnia, Joan Boix, ha avançat que l'activitat en aquesta fàbrica "baixarà" en detriment a l'inici de l'activitat de la nova construcció.

Aquesta nova planta suposarà una inversió de 25 milions d'euros i la creació de 150 llocs de treball. De fet, actualment a la planta d'especejament que tenen actualment, hi ha uns 300 treballadors i ara passarà a haver-n'hi 500. A més, dels nous llocs de treball que es crearan, 50 d'ells seran "amb qualificació superior".

La planta baixa acollirà, principalment, la zona de producció i comptarà amb sala d'especejament, càmeres de canals, pernils i expedició, i molls d'expedició, per a productes frescos; obrador, càmera i magatzem, per a l'envasat; i 5 túnels de congelació, obrador, càmeres de congelació amb capacitat per a 4.000 pallets, i molls d'expedició, per a productes congelats.

A la primera planta és on s'ubicaran les oficines i, la resta dels espais repartits entre els dos nivells acolliran el menjador per als empleats, vestuaris i zones de manteniment, entre altres instal·lacions.

A més, l'entrada en funcionament del nou projecte suposarà una reducció de trànsit rodat. Boix ha remarcat que "com a mínim" suposarà la reducció "d'uns 40 camions a la setmana" que circulen entre les dues plantes de Noel. Es tracta de camions que circulen pel vial de Sant Jordi de la ciutat, una de les vies que més polèmica aixeca perquè els veïns demanen menys trànsit i a menys velocitat.

En termes d'eficiència energètica, s'instal·laran plaques fotovoltaiques, detectors de presència, sistemes de ventilació mecànica amb recuperadors de calor a les oficines, ascensors i il·luminació de baix consum i equips de màxim rendiment energètic, entre d'altres. La planta també aprofitarà la geotèrmia en alguns processos.

Així mateix, s'aplicarà un estricte control sobre el malbaratament de l'aigua mitjançant sistemes generals de reducció del consum, sistemes de descalcificació i protocols interns d'ús responsable; es dissenyarà un pla de gestió de residus específic i, a més, la planta disposarà de carregadors de vehicles elèctrics i places d'aparcament per a bicicletes, per als empleats que es desplacin a la feina en aquest mitjà de transport.

Per a la construcció es prioritzaran, sempre que sigui possible, materials amb etiqueta verda, reciclats i de proximitat, així com es potenciarà la col·laboració amb proveïdors del territori. A nivell estètic i operatiu, els exteriors de l'edifici s'han dissenyat per aconseguir la màxima integració i generar el menor impacte possible en l'entorn.