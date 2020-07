El deute mundial arribarà al màxim històric, segons l'FMI

La pandèmia de la covid-19 situarà el deute mundial en el seu màxim històric des que hi ha registres, segons apunta un article dels economistes del Fons Monetari Internacional (FMI) Gita Gopinath i Vitor Gaspar. Segons els economistes de l'organisme, el nivell de deute superarà els «pics»assolits després de la Segona Guerra Mundial. En l'article, Gopinath i Gaspar insten els governs a mantenir les polítiques fiscals per donar suport a l'economia i apunten que «el manteniment de la salut pública» ha de ser ara per ara «la prioritat número u». «La necessitat d'acció fiscal no acaba aquí», afirmen en un text en què subratllen que «en el camí a la recuperació hi ha encara enormes incerteses».

En l'article, Gopinath i Gaspar asseguren que cal mantenir la política fiscal «fins que la sortida de la crisi sigui segura i durable». També alerten que la crisi serà «transformadora» en l'àmbit econòmic i en el mercat laboral.