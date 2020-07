La indústria càrnia s'arma contra la COVID-19

Els darrers brots de covid-19 en diverses empreses càrnies arreu del món han tornat a posar la indústria de nou en dubte. Per evitar que això passi, la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, FECIC, ha decidit crear i impulsar el primer protocol certificable contra la covid-19 de tot el sector, gràcies a l'acord signat amb dues entitats de reconeguda trajectòria internacional, com són la multinacional consultora de riscos AON, que ha elaborat el protocol, i l'empresa líder en certificació AENOR, que garantirà la seva correcta implantació.

AON, com a entitat independent i consultora de riscos, analitzarà i avaluarà els riscos de les empreses enfront la covid-19 i implantarà un estàndard de seguretat, amb mesures per evitar que aquests afectin la salut dels treballadors, el contagi, la continuïtat del seu negoci, la seva reputació i la del sector, l'absentisme laboral, el risc de responsabilitat civil o l'atracció de nous treballadors.

Per la seva part, l'entitat independent AENOR revisarà el protocol per a, des de la seva profunda experiència en la certificació de referencials, garantir que compleix amb els requisits necessaris per recolzar bones pràctiques adaptades a la naturalesa d'aquesta activitat. Un cop acordat, certificarà el protocol per assegurar que es compleix en cada cas amb totes les mesures establertes.

L'auditoria es basarà principalment en visites a les instal·lacions per comprovar l'adequada implantació i desplegament. Una vegada superada l'auditoria de certificació del Protocol Covid-19, AENOR farà lliurament d'un certificat i de la llicència d'ús de la marca i durà a terme auditories de seguiment periòdiques.



Estàndard de seguretat

FECIC considera que aquest protocol servirà com a estàndard de seguretat per a la indústria càrnia i permetrà les empreses operar amb la confiança i tranquil·litat que compleixen amb els requisits legals i millors pràctiques establertes per autoritats sanitàries i organismes internacionals. A més, acredita i posa en valor la bona feina que du a terme el sector carni, complint amb la seguretat dels seus treballadors i de les seves produccions, i donant confiança als seus clients i els seus consumidors.

El coronavirus ha deixat tocat un sector que, abans de la crisi, veia el futur amb bones perspectives gràcies a les exportacions. Els brots del virus en diferents càrnies europees (entre elles alguna de gironina) han posat el sector en alerta i l'han obligat a prendre mesures.

A banda dels protocols de seguretat, una de les més destacades que van implementar recentment va ser l'anunci fa un mes de l'ajornament de la Fira Alimentaria. Finalment, aquest esdeveniment tindrà lloc del 17 al 20 de maig del 2021, després de la decisió del Comitè d'Intercarn, que va comptar amb el suport del secretari general de FECIC, Josep Collado, i de l'Àrea Internacional de la Federació.