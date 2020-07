El temps, el nostre aliat

Quan el mercat cau en picat, tenim la sensació que totes les desgràcies que imaginem són immediates. No pensem que podem tenir raó en el raonament de fons, però el mercat rebota un 10%, torna a caure un 5%, rebota un 7%, cau un 2%, puja un 6%, etc. És a dir, tot i estar enmig d'un entorn d'elevada volatilitat, sembla que el nostre cervell obvia aquesta realitat i es planteja que «la fi del món és immediata». El nostre cervell (que se m'acut qualificar d'«infantil» a causa d'aquesta absència de la noció del «temps»), es posa a considerar que els efectes negatius del coronavirus, del petroli o de la recessió imminent, passen ara mateix. Per això, vendre és urgent. Realment sembla que la noció del temps hagi desaparegut.

El mateix passa quan el mercat puja. Ens entren les presses per comprar, en primer lloc perquè no vam prendre la decisió de comprar el dia (setmana, mes...) adient, quan el mercat estava caient, perquè en aquell moment les notícies eren negatives i evidentment ens semblaven motius racionals per explicar la caiguda del mercat i per tant no comprar. Quan que el mercat puja, les notícies són més tranquil·litzadores, són positives, i per tant sembla que el més racional és comprar. Ens entren les presses per comprar perquè «veiem» que el mercat se'ns en va, pensem que un mercat pujant és motiu per comprar i més pensem que som a punt de fer això perquè ens estem adaptant al mercat: quan puja, cal comprar, i quan baixa, cal vendre, oi?

Tot això sona molt bé sobre el paper, però en la pràctica és molt més difícil. La realitat és que tot això són trampes mentals, i no són raonaments correctes. Ens deixem portar en primer lloc per la impressió de molt curt termini, i això no és correcte si el nostre estil i horitzó d'inversió és el d'un inversor de llarg termini. De fet, un inversor de llarg termini hauria de fer just el contrari: comprar quan a curt termini el mercat està caient i les notícies són negatives, i vendre quan el mercat està pujant i les notícies són positives. Perquè el motiu últim pel qual invertim a llarg termini és un motiu que mai apareix en els mitjans: invertim perquè creiem en el desenvolupament humà, lent i amb alts i baixos, però imparable a llarg termini.

Està bé tenir una opinió sobre si és moment d'afegir o reduir posicions, però la postura correcta és fer-ho amb molta progressivitat perquè aquesta progressivitat és la saviesa de l'inversor que assumeix la seva ignorància i actua amb moderació i prudència. Convé per tant que prenguem consciència de la realitat del mercat, que es mou de manera «obsessiva-compulsiva», i convé tenir en compte que la nostra realitat individual ens empeny cap a aquest model.