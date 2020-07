Catalunya vetarà els preus abusius dels lloguers d'habitatges

Els grups de JxCat, ERC, CatECP i la CUP han registrat una proposició de llei que per regular els preus del lloguer d'habitatges a Catalunya. La iniciativa pretén regular la "contenció" i "moderació" de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb "mercat d'habitatge tens". Es proposa que aquestes àrees siguin aquelles on el preu del lloguer hagi experimentat un creixement "sostingut clarament superior" al de la mitjana del país. La proposició de llei aposta per fixar un preu de referència a partir d'un índex i que es pugui incrementar en un 5% si les llars acrediten unes "característiques específiques". Fa un any la cambra va tombar un decret del Govern que buscava regular el preu del lloguer.