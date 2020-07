La justícia europea anul·la la sanció de 13.000 milions a Apple en impostos impagats a Irlanda

El Tribunal General de la Unió Europea ha anul·lat la reclamació de Brussel·les a Apple de 13.000 milions d'euros, més interessos, en impostos eludits a Irlanda. Tant la multinacional nord-americana com Dublín van recorre als tribunals europeus aquest requeriment de la Comissió Europea que veia il·legal el tracte fiscal de les autoritats irlandeses a Apple. El Tribunal General amb seu a Luxemburg els hi ha donat la raó aquest dimecres assegurant que la CE no va demostrar suficientment que el tracte fiscal d'Irlanda donava una avantatge competitiu a Apple. La decisió del TGUE encara es pot recórrer en última instància al Tribunal de Justícia de la UE.

Fins que es resolgui totalment la disputa, Irlanda té bloquejats en un compte aquests més de 13.000 milions d'euros dipositats per Apple arran de la decisió de Brussel·les.

El 2016 la Comissió Europea va reclamar a Apple 13.000 milions d'euros en impostos que Irlanda hauria d'haver recaptat, però que la multinacional nord-americana va poder esquivar entre el 2003 i el 2014 gràcies a un acord amb el govern irlandès que Brussel·les veu il·legal.

La comissària de la Competència, Margrethe Vestager, va assegurar que Apple va arribar a pagar només 50 euros per cada milió d'euros de beneficis a Europa l'any 2014, l'equivalent al 0,005% de l'impost de societats. Segons l'executiu europeu, els acords entre Irlanda i Apple van "reduir artificialment" els impostos que havia de pagar la multinacional "durant dues dècades" gaudint d'un avantatge competitiu injust per a la resta d'empreses.

A més, la CE va denunciar que la multinacional utilitzava una empresa fantasma a Irlanda "sense treballadors, ni instal·lacions ni activitats reals" on atribuïa gairebé tots els impostos.