La Cambra de Comerç de Girona posa en marxa una proposta formativa i gratuïta en programació

La Cambra de Comerç de Girona, juntament amb la Fundació Esplai, ha posat en marxa un procés de selecció per trobar una vintena de joves menors de 30 anys que vulguin participar en uns cursos gratuïts en programació. Es tracta d'una proposta formativa, dirigida a persones desocupades, que amb independència del seu nivell d'estudis previs, mostrin passió per les noves tecnologies i vulguin endinsar-se en el món tecnològic. El programa els permetrà, "adquirir nous coneixements" per tal de millorar la seva ocupabilitat i poder accedir a diferents vacants de les empreses tecnològiques que, tot i la crisi, tenen mancances de personal amb formació TIC.

La proposta s'engloba dins del projecte Enfoca't, que s'uneix al projecte PICE de la Cambra de Comerç de Girona, per aconseguir formar a joves en l'àmbit tecnològic, d'acord amb les necessitats reals de les organitzacions i afavorir la seva inserció en les empreses del territori gironí.

El curs de Coding Bootcamps Socials tindrà una durada 215 hores formatives amb capacitat per una vintena d'alumnes que ja s'han començat a seleccionar. Tot i això, el termini restarà obert encara una setmana més. El curs començarà a finals de juliol i s'impartirà fins al setembre. Se centrarà en perfils amb nivell bàsic de programació, impartint un temari basat en Javascript, HTML i CSS.

El Projecte Enfoca't va néixer l'any 2015 i fins avui ha format més d'un miler de joves de tot l'estat espanyol. Des del 2019, de la mà de la Cambra de Comerç de Girona, i sota la gestió de la Fundació Esplai, s'ha convertit en un motor "d'empoderament" del jovent gironí.