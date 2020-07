Ikea escull Sant Pere de Ribes per obrir a Espanya el seu nou model de botiga

Ikea ha triat el municipi barceloní de Sant Pere de Ribes per obrir-hi al setembre el seu primer Planning Studio a Espanya, una botiga més petita que la resta de centres d'Ikea que ofereix assessorament totalment personalitzat per al disseny de cuines i armaris.

En un comunicat, la multinacional sueca ha explicat que aquest establiment tindrà espais dedicats a exposició i venda assistida en el qual es podran descobrir tot tipus de cuines, des de les més tradicionals a les més modernes, passant per solucions d'emmagatzematge intel·ligent, armaris encastats i matalassos, però, a diferència de les altres botigues, no hi haurà articles a la venda.

Les compres es duran a terme preferiblement amb cita prèvia, a través de comanda i amb l'ajuda dels col·laboradors d'Ikea Planning Studio, aclareix.

L'obertura d'aquest nou format en aquesta localitat forma part de l'aposta de la companyia sueca pel mercat català, on compta amb tres centres, situats a les poblacions barcelonines de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell.

El nou concepte de botiga estarà ubicat al Parc d'Oci de la Rambla del Garraf del nucli de les Roquetes, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, a prop de Vilanova i la Geltrú i Sitges i a uns 40 quilòmetres de Barcelona.

L'establiment tindrà 750 metres quadrats, dels quals 620 estaran destinats a àrea comercial, i vol ser un punt de referència per a tota la regió del Penedès, el nord de Tarragona i la Costa Daurada, apunta la multinacional.

Després d'aquesta primera inauguració, la companyia preveu la posada en marxa d'un segon Ikea Planning Studio a Barcelona, com a pas previ a l'expansió d'aquest concepte amb entre quatre i vuit nous establiments a Catalunya, precisa Ikea.

Es tracta d'un nou concepte comercial implantat amb èxit en països com el Regne Unit, Suècia i Dinamarca, on els clients poden trobar amb cita prèvia un assessorament totalment personalitzat.

Totes aquestes obertures a Catalunya s'emmarquen dins d'una ambiciosa expansió d'Ikea a Espanya, mercat al qual destinaran més de 150 milions d'euros i en el qual es preveu la creació de prop de 750 nous llocs de treball directes, 40 d'aquests a Catalunya amb aquestes obertures.



Facturació de 331 milions

Segons un estudi que KPMG va realitzar en 2019 per encàrrec d'Ikea, les vendes del grup suec a Catalunya suposen un 23% del total, i els seus tres centres en aquesta comunitat van generar 331 milions de facturació.

En els últims anys, l'estratègia de creixement de la companyia sueca passa per obrir grans botigues a Àsia, on es concentren les grans ciutats, i establiments més petits en localitats europees, on el negoci està més consolidat.

Durant una jornada del Congrés AECOC de el Gran Consum celebrada el 2018, el director financer d'Ikea, Juvencio Maeztu, va apuntar que la companyia desenvoluparia el canal en línia en aquells llocs on ja compta amb botigues físiques. El directiu de la companyia sueca va destacar la importància de les botigues físiques, perquè, si només es posa el focus en el digital, «es perd la identitat». En la seva intervenció, va suggerir que per no perdre aquesta identitat, les empreses han de tenir «un gran interès a escoltar la gent».