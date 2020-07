L'empresa gironina CINC presidirà el pol tecnològic 22@ de Barcelona

Enric Urreta, soci director del Centre de Negocis i Assessoria CINC, ha estat nomenat recentment nou president del 22@Network, l'associació empresarial responsable de la consolidació del 22@, el districte tecnològic de Barcelona. La nova junta directiva està formada per representants empresarials d'importants firmes com Cuatrecasas, Altran, la UPF, Telefónica, el Centre Tecnològic Leitat, Bosch i T-Systems. La patronal gironina FOEG destaca la importància que empreses gironines liderin projectes d'aquestes característiques i que aquest fet posa de manifest el pes que té la demarcació en el conjunt econòmic del país.

El 22@Network reuneix les principals organitzacions del districte de la innovació barceloní, entre les quals es troba la gironina CINC, que va ser pionera en establir-se en aquesta important zona empresarial l'any 2007, en un moment en què molt poques empreses hi apostaven. Des de llavors, ha participat de forma activa en la consolidació i creixement del districte, juntament amb grans empreses, universitats, centres tecnològics i una xarxa de pimes i startups que representen la innovació, el talent, la internacionalització i el dinamisme del pol tecnològic més important de Catalunya.

Des de la presidència de l'associació, CINC aposta per recuperar el dinamisme empresarial al districte en un moment social i econòmic que considera clau. «L'associació afronta un insòlit any de reptes continuats i permanents», va manifestar Enric Urreta en el seu discurs de nomenament. «Hem d'adaptar la Network per ser una associació que ha vetllat per la consolidació i construcció del districte, i al mateix temps, ha de ser útil per als seus socis en un projecte perdurable, sòlid i alhora flexible, i pràcticament construït», va manifestar.

Urreta, que fins ara havia estat vicepresident del 22@Network, encapçala un equip que manté l'equilibri entre la gestió actual de l'associació i la renovació. L'entitat, que representa a més de 40.000 professionals del pol tecnològic de Barcelona, inicia d'aquesta manera una nova etapa de consolidació amb la mirada posada en la reconstrucció econòmica i el creixement.

CINC és una empresa familiar fundada a Figueres el 1992 que compta avui dia amb prop de 80 treballadors que donen servei a més de 5.000 clients a través de les seves seus a Barcelona, Girona i Figueres. És referent a Catalunya en temes d'emprenedoria i assessoria empresarial, lloguer d'espais de treball i corredoria d'assegurances.

El 22@Network BCN és l'associació empresarial del sector innovador, tecnològic i creatiu de la ciutat de Barcelona. Amb més de 190 associats, és responsable de la consolidació del districte 22@ com un espai dinàmic, transformador i tecnològicament capdavanter.