Més de la meitat dels clients gironins de CaixaBank operen a través de la banca digital

CaixaBank, l'entitat líder en banca digital a Espanya, ha aconseguit el mes de juny els 7 milions de clients digitals (web i mòbil al conjunt de Catalunya) dels quals més de 254.200 a Girona. Això suposa un increment del 8,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquesta dada suposa el 54,1% sobre el total de clients (persones físiques de totes les edats) i s'eleva fins al 74% en el segment entre 25 i 45 anys.

El creixement dels canals digitals s'ha accelerat des de la declaració de l'estat d'alarma pel brot epidèmic de la covid-19. De març a juny, l'entitat financera presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha registrat 565.000 nous clients digitals, entre els quals s'inclouen 145.000 clients digitals nous al banc i 420.000 clients existents que no havien usat aquest canal. Aquest auge ha suposat 4.700 noves altes de clients per dia.

Especialment rellevant és l'increment d'ús del canal mòbil. CaixaBank ha registrat, a tancament de juny, un total de 6,06 milions de clients de CaixaBankNow i resta d'apps de l'entitat, la qual cosa ha suposat superar, per primera vegada, la barrera dels 6 milions de clients en banca mòbil.

A Girona, aquests 254.200 d'usuaris de CaixaBank suposen el 54% del total de clients, la qual cosa suposa que ja són majoria els particulars que fan servir els canals digitals per a relacionar-se amb l'entitat. El creixement en usuaris de CaixaBank Now respecte l'any anterior ha estat del 7,5%. A Catalunya, el total de clients digitals de l'entitat arriba als 2.242.034.



Líders del sector

El creixement registrat durant aquest primer semestre de 2020 i, en particular, a partir de l'inici de les mesures de confinament imposades per l'estat d'alarma, ha consolidat a CaixaBank com l'entitat financera líder en banca digital a Espanya.

Segons les últimes dades de Comscore de penetració de home banking estatal, CaixaBank compta amb una quota de mercat d'accessos a la banca online (mòbil i web) del 32,9%, a considerable distància del segon i tercer competidor, situats en el 25,3% i el 25%, respectivament.

CaixaBank s'ha marcat com a eix estratègic dins del Pla Estratègic 2019-2021 oferir la millor experiència d'usuari en tots els canals de relació amb els clients, físics i online.

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs millor valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals. Enguany, la revista estatunidenca Global Finance ha destacat en els seus The Innovators Awards tres projectes de l'entitat per l'ús de la biometria en els serveis bancaris i per la contínua millora de la seva aplicació CaixaBankNow i de la seva chatbot Neo. El 2019, l'entitat va ser reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney.