Nova convocatòria d'ajuts per reduir l'impacte mediambiental dels purins

La Generalitat promou la inversió en equipaments per evitar la sobrefertilització dels sòls.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha engegat una nova convocatòria d'ajuts per als pagesos i ramaders que inverteixin en equipaments que optimitzin i calculin les dosis adequades de purins per fertilitzar el sòl.

Aquests ajuts són per a l'any 2020 i inclouen equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació o basses de purí, segons la publicació d'aquesta setmana al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).



Increment del pressupost

El pressupost d'aquests ajuts per a l'any 2020 s'ha incrementat amb relació a l'anterior convocatòria, de 2019, fins a assolir els 220.000 euros, amb un percentatge de subvenció que pot arribar fins al 60-70% de la inversió en funció de l'actuació realitzada. Els ajuts estan destinats a millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions catalanes amb alguna inversió tecnològica.

Per poder optar a l'ajut, l'adquisició i instal·lació dels equips s'ha d'haver efectuat en el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 15 d'octubre de 2020, i la sol·licitud s'ha de presentar entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.



Evitar sobrefertilitzacions

Un dels supòsits previstos per beneficiar-se dels ajuts és l'adquisició i instal·lació d'equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetres o NIR- Near-infrared Spectroscopy-) en cisternes d'aplicació de purí, o en basses de purí. Tanmateix, també s'inclou l'adquisició i instal·lació en cisternes d'aplicació de purí, d'equips electrònics de dosificació de l'aplicació de purins (amb cabalímetres, electrovàlvules, conductímetre).

Així, l'objectiu és apostar per un model de gestió de les dejeccions ramaderes que asseguri la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies, basat en la valorització de les dejeccions com a recurs i una fertilització ajustada a les necessitats dels cultius. També inclou tecnologies per a l'aplicació de dejeccions, i, fins i tot, quan calgui, en exportar els excedents de nutrients.

La instal·lació d'aquesta maquinària permetrà a les explotacions ramaderes conèixer, a temps real, el contingut de nitrogen dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu. Amb la millora d'eficiència en l'ús dels nutrients, es vol evitar la sobrefertilització i l'excés de nitrats impossible d'absorbir pel cultiu.