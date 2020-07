Preveuen la pèrdua del 10% de l'ocupació a l'automoció el 2030

Més del 10% dels llocs de treball de l'automoció haurà desaparegut com a conseqüència de l'automatització l'any 2030, segons es desprèn de la Guia Hays 2020, que recull que només el 6% dels empleats considera que la tecnologia destrueix ocupació, mentre que la resta opina que els avenços eliminen uns llocs de treball, però creen altres diferents.

Així, el 77% de les companyies del sector assegura que preveu que desapareixeran més del 10% dels llocs de treball de l'automoció fins al 2030 i només un 13% d'aquestes firmes opina que l'impacte sobre els empleats serà menor.

De la resta de les empreses, el 41% considera que la reducció dels llocs de treball estarà entre el 10% i el 20%, mentre que fins a un 23% considera que s'eliminarà entre un 21% i un 30% de l'ocupació.

No obstant això, des del punt de vista dels treballadors, el 73% d'ells està convençut que el seu lloc de treball seguirà vigent d'aquí a deu anys, davant el 22% que assegura tenir dubtes sobre aquesta circumstància i el 5% que manifesta que el seu lloc de treball ja no existirà.

«El sector està immers en una gran transformació cap als vehicles elèctrics i això fa que els perfils més demandats canviïn cap a més enginyers relacionats amb les tecnologies de la informació i el programari», va explicar la responsable d'Indústria Nacional de Hays, Imma Martínez.

Aquesta tendència també es reflecteix a la Guia Salarial Hays 2020, on es destaca la indústria de l'automoció com una de les més afectades per l'automatització, el que comporta grans canvis en les organitzacions i els seus sistemes de treball.



Feina més qualificada

Martínez apunta que la feina que es crearà serà més qualificada i que augmentarà la demanda de persones amb titulacions relatives al desenvolupament tecnològic i a la gestió, a l'adaptació i al manteniment de la tecnologia. «Si ho fem bé i comptem amb el suport dels fabricants, el Govern i l'educació, podem crear hubs d'innovació per a tot Europa i poder també incorporar talent de fora de país», va assegurar Martínez.