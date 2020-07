Els catalans han de destinar vuit anys del sou per pagar la hipoteca

Els catalans han de destinar íntegrament el sou brut de vuit anys per pagar la hipoteca d'un habitatge comprat el 2019, segons l'estudi 'Relació de salaris i la compra d'habitatge en 2019' elaborat per Fotocasa i Infojobs. En els últims cinc anys, l'esforç destinat a pagar la hipoteca ha pujat 1,1 punts. El 2015, els catalans havien de dedicar 6,9 anys de la nòmina bruta mensual per pagar una hipoteca d'un pis de 80 metres quadrats; 7,2 anys el 2016; 7,8 anys el 2017; 8,6 anys el 2018, i 8 anys el 2019. Catalunya és la quarta comunitat on es destinen més recursos a pagar la hipoteca, per darrere del País Basc, amb 9,2 anys, i Madrid i les Illes Balears, ambdues amb 9,5 anys de mitjana.

"En el tancament de 2019 es va detectar la primera caiguda del preu de l'habitatge de segona mà a escala estatal. En concret, el preu va caure un 1,3% i va trencar així la cadena de 38 mesos consecutius de pujades interanuals del preu de l'habitatge", ha assegurat la directora de Comunicació de Fotocasa, Anaïs López. La caiguda en el preu explica també el descens de l'esforç econòmic dels espanyols en comparació amb el 2018.

"L'actual tendència a la moderació dels preus de compra a Espanya ens indica que potser aquest esforç econòmic encara pugui baixar en els pròxims anys, si els salaris es mantenen més o menys estables", ha afegit.

La directora de comunicació d'Infojobs, Mónica Pérez, ha reconegut que actualment és "difícil" preveure com evolucionaran els salaris. Tot i això, ha assegurat que les empreses estan optant per la congelació salarial, la revisió de les polítiques de compensació o fins i tot els ajustos retributius davant la "gravetat" de la situació econòmica.

En referència al menor esforç econòmic de les famílies per comprar un immoble el 2019, Pérez s'ha referit a l'increment del salari mitjà en un 4,2%. "Tot i això, s'ha de tenir en compte que el creixement més gran correspon a la pujada del salari mínim interprofessional, un 22% més", ha afirmat.

En el període acumulat entre 2015 i 2019, els salaris mitjans han pujat un 1,4% i s'han situat en 24.032 euros a l'any. El preu de l'habitatge, en canvi, ha augmentat un 18%, fins als 2.416 euros per metre quadrat.