Els API gironins critiquen que "intervenir" el mercat de lloguer d'habitatge "no és la solució"

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de les comarques gironines critiquen que la nova llei per regular el preu dels lloguers "no és la solució". Asseguren que el focus del problema és "l'escassetat de l'oferta" i lamenten que s'estigui traslladant damunt el sector privat "la responsabilitat de donar-hi resposta". Per als API, allò que cal és que l'administració resolgui el desequilibri actual ampliant el parc públic d'habitatges de lloguer, i no "intervenint" els preus. A més, sostenen que fixar un sostre per als lloguers, a la llarga, serà pitjor. Perquè els petits propietaris que ara tenen un immoble llogat, decidiran posar-lo a la venda o optaran per altres alternatives, i això provocarà encara "més escassetat" d'habitatges.

Els API creuen que el Govern hagi tingut "manca de visió estratègica" i subratllen que limitant els preus, allò que es fa és traslladar "la responsabilitat" al sector privat. "Portem temps avisant l'Administració sobre la manca d'habitatge social, i és ella qui ha d'aportar un parc públic d'habitatges de lloguer per resoldre aquest desequilibri que fa que, per la llei de l'oferta i la demanda, s'acabin apujant els preus", diuen els API.

"Si de veritat es vol afavorir l'accés a l'habitatge dels sectors més vulnerables, no es pot fer intervenint el preu del lloguer", afirma el president del col·legi d'API de Girona, Joan Company. "Cal encarar la manca d'oferta amb mesures valentes, ja que aquesta és la causa responsable de l'augment de preus", hi afegeix.

A la llarga, encara menys pisos

Segons els API gironins, posar un sostre per als lloguers pot semblar una mesura "efectiva" a curt termini; però a la llarga, pot acabar girant-se en contra. "Si sumem l'increment de la durada dels contractes amb la limitació del preu, el desequilibri està servit", diuen els agents immobiliaris.

El col·legi recorda que hi ha molts petits propietaris que fan servir el lloguer per "complementar els seus ingressos o la seva jubilació". Limitar els preus, asseguren els API, suposarà "un impacte directe en la seva economia domèstica", i provocarà que decideixin retirar els habitatges del mercat de lloguer i els posin a la venda, generant encara "més escassetat de pisos".

"Sense cap mena de dubte, doncs, la mesura farà que el parc d'habitatges de lloguer es redueixi i es deteriori", diuen els API gironins. Per una banda, perquè l'actualització de l'IPC és "clarament insuficient" per mantenir els habitatges "en condicions òptimes". I per l'altra, perquè la "baixa rendibilitat" provocarà una fuga d'aquests pisos cap al mercat de compravenda.

Per lectura única

El Parlament va aprovar ahir tramitar per lectura única la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. JxCat, ERC, CatECP i la CUP hi van votar a favor, mentre que Cs, PSC i PPC van fer-ho en contra.

La iniciativa pretén regular la "contenció" i "moderació" de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb "mercat d'habitatge tens". La proposició de llei aposta per fixar un preu de referència a partir d'un índex i que es pugui incrementar en un 5% si les llars acrediten unes "característiques específiques". Els grups que van votar en contra de la lectura única van advertir sobre la inconstitucionalitat del projecte.