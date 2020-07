El polígon del Far-Vilamalla es prepara per acollir el gegant logístic Amazon

El polígon logístic i de distribució del Far-Vilamalla (Logis Empordà) s'està preparant per rebre gegants de la logística com l'empresa estatunidenca de comerç electrònic Amazon. La multinacional ja fa mesos que negocia amb el Govern català i els agents del sector per establir-hi un gran centre de logística com el que ja té al Prat de Llobregat.

La voluntat de la companyia nord-americana d'aterrar en terres gironines ha accelerat el desenvolupament del Logis Empordà. L'executiu vol preparar l'estany per encabir-hi els peixos grossos de la logística, empreses exigents pel que fa a l'espai i a les necessitats de comunicació. Per aquest motiu, el 14 de febrer passat la Comissió d'Urbanisme de Girona va emetre un informe favorable a la modificació del Logis «per tal d'adaptar-se a les necessitats de dos grans operadors lógístics que es volen implantar al sector».

Aquests canvis preveuen la urbanització de 72 hectàrees de terreny, de les quals 49,1 serien de sòl privat per ubicar-hi les empreses. Aquesta zona privada, al seu torn, estaria dividida en quatre subzones: la més petita de 5,5 hectàrees (55.000 metres quadrats) i les altres tres d'entre 100.000 i 168.000 metres quadrats. La resta d'espai seria públic i es condicionaria amb una àrea per a equipaments de suport, aparcaments, espais lliures i zones verdes (s'hi proposen pollancres i xiprers).

El tren, la clau de volta

L'adaptació del Logis, que actualment compta amb 21 hectàrees urbanitzades i acull empreses com GM Food, va acompanyada de la construcció de l'ample europeu de via perquè puguin circular-hi els trens del continent, una obra indispensable per atraure els gegants logístics. És per això que la Generalitat ha inclòs una partida de 4,29 milions d'euros als pressupostos de 2020 amb aquest objectiu. Aquests diners s'engloben en una partida total de 7,4 milions d'euros que el Govern català, a través de Cimalsa (l'empresa pública que gestiona el polígon del Far-Vilamalla), desembutxacarà per preparar l'arribada de la multinacional.

Les declaracions que en el seu moment van fer l'empresa Cimalsa i el Departament de Territori agafen avui un nou sentit. El polígon del Far-Vilamalla fa més d'una dècada que espera l'ample de via europeu. No obstant, al febrer passat els responsables de Cimalsa justificaven que la inversió s'havia de fer «sí o sí el 2020». I la conselleria assegurava que els treballs eren necessaris per la «creixent demanda» al Logis.

A finals de maig la Generalitat va anunciar, en una reunió telemàtica amb els alcaldes empordanesos i empresaris del sector logístic i industrial, l'arribada d'inversions en els propers mesos, «algunes d'elles privades».

De moment, tant les administracions com Amazon són hermètics respecte als progressos de l'acord. Els alcaldes de la zona refusen parlar del tema i la multinacional assegura que «no comenta rumors», i que si s'acaba materialitzant l'operació ja farà un comunicat. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va celebrar l'interès d'Amazon i va subratllar la importància de comptar amb una empresa així «pels llocs de treball» i per la seva capacitat d'atraure «altres empreses». Els empresaris estan, en general, satisfets per les previsions, però alguns temen que la presència d'un monstre logístic com Amazon acabi perjudicant el comerç local.